〈觀察〉開放銀行趨勢不可不知 將以「打群架」改變金融生態系

當 Fintech、純網銀議題席捲金融市場，歐美行之有年的「Open Banking」(開放銀行) 在台灣也悄悄起飛，金管會主委顧立雄已指示銀行公會研議開放銀行，然而其實凱基、中信、玉山銀行都已跨業合作在攻開放 API(應用程式介面；Application Programming Interface)，國泰金、富邦金也都有著墨，「開放銀行」即將改變金融生態系，讓金融服務透過「打群架」方式，更符合貼近民眾的場景金融，所以「開放銀行」的趨勢你不可不知。

對千禧世代 (1980 到 2000 年間出生的人) 來說，傳統銀行不是必需品，也不會忠誠到只滿足於一家銀行的服務，為了更貼近未來顧客的使用思維，「開放銀行」就這樣應運而生。

過去客戶的帳戶資料、金融數據，是銀行各自擁有的資產，但所謂「開放銀行」，是指銀行透過與第三方平台合作，以開放 API 共享金融數據資料，也將金融數據的主導權還給消費者，使消費者可以獲得更多元的金融服務。

簡單來說，金融大數據就如同銀行的寶山，例如：客戶身分認證、客戶服務、詐欺偵測、協同推薦等，一旦開放銀行上路，透過開放 API 串接，未來這些數據就可以開放給第三方業者，創造三贏局面，銀行接觸了更多客源、第三方產業也節省大數據相關成本、消費者則可以享有更便利的金融服務。

首先，先來了解開放 API，第三方開發者串接開放 API 後，得以更方便地取得企業內部的資料，藉此開發更多新應用，目前在非金融業上已經大舉應用，創造了龐大的「API 經濟」，舉例來說，你喜歡某個痞 X 邦上部落客的美食文章，你可以在上面看到餐廳的地圖位置，也可以藉由網站內嵌的分享按鈕，將文章分享到你的臉書上，這就是痞 X 邦導入 facebook API 和 google API 的應用。

過去這三大企業單打獨鬥各自打拚，但現在因為開放 API 的串接，三大企業可以獲得彼此間異業結盟的更大利益，對使用者來說，不用再使用三個程式才能繁瑣地享受到服務，在痞 X 幫上就可以全部完成。

現行開放 API 多是非金融業者在應用，若延伸到金融業者，以開放 API 共享金融數據，就是開放銀行，在此服務下，帳戶資料由開戶人有權決定是否對其他業者開放使用。

舉例來說，小亨在 A 銀行開戶，但有一天看廣告想投資 B 銀行的某樣創新金融商品時，不能直接轉換到 B 銀行購買，需要重新開戶，但其實銀行開戶所需資訊，都是大同小異，現行卻不能互通，不過，若透過開放銀行，在開放 API 的串接下，民眾未來只需要輸入原本開戶 A 銀行的帳號密碼即可，不需要再重複申請帳戶，就可以投資 B 銀行的產品。

其實上述的例子只是最基本的，歐美國家開放銀行愈來愈盛行，應用層面廣泛，其中又以瑞典的「BankID」最有名，「BankID」是瑞典的一些銀行和手機廠商在 2003 年合資成立的電子憑證，自此之後，用戶使用新平台時，就不需要再管理不同的帳號密碼，身份的認證也更便利。

舉例，用戶在 A 銀行申請 BankID，就可以在 B 銀行登入網銀使用；而瑞典最夯的支付 APP 「Swish」，也可以透過 BankID 做身份驗證，要支付時，不需要紀錄雙方的銀行帳戶，只要輸入手機號碼和轉帳金額，系統即刻就可以把錢匯到對方戶頭；預約醫院掛號，用 BankID 做身份驗證，就能確認病人資訊，還可以從不同醫院調閱病例，資料庫連線零時差。

回到國內市場，開放銀行的議題也正開始發酵，民營銀行走的速度較快，凱基銀行在去年 11 月首創開放 API 服務「KGI inside」，已陸續與記帳、支付及社區繳費等 APP 業者合作。

例如與 CWMoney 理財筆記 APP、PChome 網路家庭集團旗下 Pi 行動錢包合作，都是將凱基銀行的生活繳費功能內嵌在這些金融科技 App 裡，其中，CWMoney 理財筆記 APP 從靜態的記帳，變成可以數位記帳與生活繳費一氣呵成。而 Pi 行動錢包，也希望平台繳費金額一年內提升 20% 以上。

「KGI inside」還與台灣最多人使用的通訊軟體「LINE」合作推出「生活繳費王」官方帳號，標榜不用下載 APP，只要在 LINE 加入此官方帳號為好友，就算持有的是其他銀行的帳戶、不是凱基銀行的客戶，也可輕鬆繳費。

除了繳費市場，「KGI inside」也攜手 iCHEF 首創餐廳專屬「餐廳貸」，搶攻餐廳信貸市場，主要是 iCHEF 平台透過「KGI inside」的大數據模組分析應用 API，協助店家以更有效率及便利的方式取得金融資源，也大舉解決了餐廳貸款不易的痛點。

不只凱基銀行，中信卡紅利點數兌換 API 也已經與國內最大超商業者 7-ELEVEN、最大電信業者中華電信等商戶串接，用戶可於合作商家轉換、折抵點數，新創業者透過點數支付模式能創造更多元的收入機會。

另外玉山金控也和 IBM 合作建置開放 API 平台，而國泰金控和富邦金控也都對開放 API 有所著墨。

雖然金管會對於開放銀行還在研議階段，但金融業已鴨子划水逐步搶攻開放 API，過去緊守金融數據，但現在結合串連第三方開發商資源，投入 API 的應用開發，以借力使力方式，達到相互拉抬、雙贏互利策略將蔚為風潮，在「開放銀行」趨勢逐步展開之下，金融業將開啟「打群架」模式，各業者之間擁有的金融數據不再獨占，比拚的就是創新、異業結盟、搶攻貼近用戶場景金融的速度了。

而對主管機關來說，把關個資、隱私權的問題恐怕變得更為重要，在這樣的前提之下，打造大數據和金融科技的基礎建設，像是以「去識別化」技術來克服隱私問題，將是刻不容緩的議題。