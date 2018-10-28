〈觀察〉二大民航巨擘看航空業景氣很樂觀 航太供應鏈成長可期

隨著旅遊風氣和跨境電商盛行，民航機二大製造商波音和空中巴士均已表態看好未來客貨運市場的長期成長趨勢，因此，除了新機需求持續湧出，可觀察到兩大國籍航空華航 (2610-TW) 和長榮航 (2618-TW) 今年更強化航太領域布局，看好飛機製造、維修和保養的需求增溫，接下來，連航太零組件相關業者的成長力道也不可小覷。

波音已指出，台灣的民航市場將持續穩定成長，且東北亞區的航空客運未來 20 年內，每年將以 2% 的年增率增長。

就整體亞洲市場來看，據波音的預期，東北亞航空公司在 2037 年之前將會出現 1450 架新飛機的需求，總價值高達 3100 億美元 (約新台幣 9.61 兆元)。

除新機隊擴增，汰舊換新需求不斷，未來 20 年內在東北亞所有新交付飛機訂單中，有 69% 是用來汰換舊有機隊。

觀察近 2 年的全球航空市場，波音去年共交機 763 架創新高，預計今年可交付約 810 架，截至去年底待交架數還有近 5900 架；空巴去年共交機 718 架也創新高，估今年可交約 800 架，至去年底待交架數逾 7200 架，兩大民航巨擘均看好航太產業。

隨著飛機相關供應鏈如零件、零件物流、保養維修服務和改機等周邊需求，正逐漸壯大，這也是華航今年開始強調積極著墨飛機維修業務的主因。

不同於長榮航維修業務占營收比重約 3-4 成，而華航僅有 1 成左右，華航表示改善和成長空間大，目前華航子公司台灣飛機維修公司正在興建新二機棚廠，預計明年 3 月正式落成啟用，屆時可容納 14 架空中巴士 A350-900 新機的維修，華航除了有自家機隊維修需求，也可提供其他同業相關服務，擴大營收規模。

長榮航日前宣布直接將旗下子公司長榮航太與長榮航宇兩家公司合併，長榮航太為存續公司，藉此將二家公司資源整合，也成為擴大集團在航太布局的重要一步。

除兩大國籍航空強化航太事業拓展，可留意到，漢翔 (2634-TW) 民航機業務占營收比重逾 40%，主要客戶是波音或空巴的 Tier 1 廠商以及全球前 5 大航太發動機製造商，並積極籌組台灣航太 A-Team 4.0 聯盟，整合下游供應商。

晟田則主要從事航太零組件製造，航太業務營收比重約 70%，隨著空巴 A320NEO 和波音 B737MAX 競相提升量產速度，LEAP 引擎需求將持續放大。