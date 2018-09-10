星宇航空運籌中心落腳遠雄自貿港區 第一線作業單位將進駐

星宇航空今 (10) 日宣布運籌中心正式落腳於遠雄自由貿易港區「航翔路 1 號」，並舉行興建工程動土典禮，此運籌中心預計 2020 年 7 月底完工，屆時將安排第一線作業單位進駐，而明年初將陸續開始招募機師、空服員和地勤人員。

此運籌中心緊鄰桃園機場，是桃園機場公司和遠雄自貿港區以 BOT 方式合作興建，占地 2340 坪，預計 2020 年 7 月底完工，樓層規劃為地上 10 層，地下 2 層，樓地板總面積約 15800 坪。

星宇航空說明，完工落成後將安排第一線作業單位進駐，包括飛航機師、空服員、機務維修、運務地勤和企業安全等，此外，機組員報到中心、航機 24 小時監控中心和空地勤人員訓練中心也將設立於此。

星宇航空董事長張國煒指出，運籌中心是星宇航空穩健成長的重要基礎，更是邁向國際的一大步，未來除了成為星宇擘劃全球運營的核心，也是飛航組員教育訓練的重鎮。

張國煒也強調，星宇運籌中心將引進最先進的訓練設施，包括全動態模擬機、服務訓練模擬艙、緊急程序訓練模擬艙、滅火訓練模擬艙、艙門訓練器和各式訓練教室等，期許打造台灣民航業界最優良的訓練環境。

張國煒預估，未來每年星宇運籌中心將可訓練 2500 名空地勤人員投入星宇航空第一線單位，帶給旅客最高品質的搭機經驗。

此外，星宇航空進駐桃園航空城後，可望為桃園創造可觀的週邊效益，星宇已規劃未來 10 年內招募至少 8000 名員工。