盤前財經大事搶先讀2018年10月29日

今日操盤前瞻

美國 9 月個人所得 & 支出

日本 9 月零售銷售

法說會：華邦電、美律、泰碩、中光電、萬泰科、盛群、台郡

除權息：健信

新股掛牌：大銀微系統、誠泰科技

〈觀察〉鋼市明年景氣將面臨翻轉？ 三面向看中鋼首季盤價

鋼市近來出現雜音，市場傳下游接單需求趨緩，恐導致今年以來暢旺的鋼鐵市況出現翻轉，中鋼明年首季盤價可能走跌，不過，從終端需求、原料價格走勢、以及大陸減產率等三個面向來看，均呈現向上態勢，有助支撐盤價，應不至出現瞬間翻轉情形。閱讀全文...

〈觀察〉二大民航巨擘看航空業景氣很樂觀 航太供應鏈成長可期

隨著旅遊風氣和跨境電商盛行，民航機二大製造商波音和空中巴士均已表態看好未來客貨運市場的長期成長趨勢，因此，除了新機需求持續湧出，可觀察到兩大國籍航空華航 (2610-TW) 和長榮航 (2618-TW) 今年更強化航太領域布局，看好飛機製造、維修和保養的需求增溫，接下來，連航太零組件相關業者的成長力道也不可小覷。閱讀全文...

〈大盤回檔投資術〉中美貿易戰線恐長達兩年 避險新三寶增強防禦性

中美貿易戰砲火未熄，無論是央行總裁楊金龍或是財政部長蘇建榮都認為中美貿易戰恐長達兩年，國際金融市場動盪，美股近日來多次重挫，波動加劇，連帶國際金融市場也跟著上沖下洗，面對渾沌不明的前景，元大投信指出，在金融市場波動加劇的「濛霧時期」，投資人應調整過去慣用的投資模式，並採用避險新三寶：「反向 ETF、黃金、日圓」，強化投資配置組合的「避險與防禦性」。閱讀全文...

被忽視的股市賣壓主因：強勢美元 而且未來還會更糟

許多投資人對 10 月股市的拋售感到困惑，因為大多數企業財報因商業信心和減稅而表現搶眼。而且獲利成長穩健，許多公司的銷售數據超越預期，展望正向。但在財報電話會議上企業主管最常提到的一個真正的擔憂是不斷升值的美元，這使得海外業務成本更加高昂。閱讀全文...

〈鉅亨主筆室〉Fed 只「升息」？美股恐「升天」！

松下問童子，言師採藥去；只在此山中，雲深不知處。川普問鮑爾，緊縮何時停？只言注意經濟情況，政策由理事決定？2018 年 10 月中旬，美國商務部公告 2018 年下半年，年度第二次匯率調查結果；出乎預料之外、中國人民幣並未被列入操縱名單，但與瑞士、德國一樣多被列入觀察名單中。閱讀全文...



