〈華航董座談話〉不只靠賣機票 新業務電商平台12月上線 維修業務也蓄勢待發

華航 (2610-TW) 今年以來客貨運表現俱佳，不過，由於油價攀高造成成本上揚壓力，董事長何煖軒指出，航空業者「光靠票價收入很辛苦」，因此，華航正加速發展多角事業，預計全新規劃的電商平台 12 月登場，飛機維修業務也密集開展中，長遠目標是 5 年維修營收占總營收比重達 40%。

由於客貨運受景氣影響較大，還得面臨油價的波動，何煖軒期許，華航將擴大營收來源，看好電商和飛機維修是可以加以著墨的方向。

其中，電商平台正如火如荼進行中，已確定 12 月上旬將對外亮相，定位為華航精選的選物店。

何煖軒說明，華航現在已有免稅品送貨到府服務，是華航發展零售觸角的優勢，也可藉電商平台接觸到更多新的消費客群；不僅如此，華航善用航空公司優勢，與各國供應商談合作，如將在平台上開賣紐西蘭進口蜂膠，未來將陸續增加更多獨特商品。

而電商平台上將開賣華航首次亮相的飛行外套，預計將造成消費者一波的討論話題。

看準生鮮商機，華航與裕毛屋合作，提供高級生鮮商品，何煖軒強調，電商平台並非雜貨，必須是華航精選過的商品才能上架，將為華航帶進新營收來源。

何煖軒也看好維修業務，認為占營收比重達 4 成，是最理想狀況，他舉例，另一家國籍航空長榮航 (2618-TW) 維修業務占營收比重約 3-4 成，而華航僅有 1 成左右，顯然改善和成長空間大。

何煖軒認為，過去華航沒有決心做飛機維修業務，但現在積極與歐洲大廠合作，「未來比重將提升非常多」，是華航長期的另一大成長引擎。

另外，何煖軒也規畫成立子公司，與安大略機場合作。由於此機場受限擺設商品空間，並未設置免稅店，未來旅客可透過華航下訂免稅品待抵達機場後直接從倉儲領貨，創造雙贏，但礙於法律面還要討論如何進行，尚未有時間表。

至於華航日前首次實施庫藏股，目前執行狀況成效不錯，何煖軒透露，「接下來還有很明確的財務整理，股東期待可一年比一年好」。