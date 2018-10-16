和1987年股災頗相似 分析師：本週美股拋售恐惡化

美股上週寫下近 7 個月最大單週跌幅，分析師示警，當前情勢，與 1987 年的「黑色星期一」股災極為相似，預料本週美股拋售形況，恐進一步惡化。

在 1987 年 10 月之前，美國失業率穩步下降，就業市場緊俏，經濟成長穩健。

當時，牛市情緒非常濃厚，聯準會 (Fed) 為了抑制過熱的經濟，決定升息；未料，10 月 19 日，美股暴跌，道瓊指數單日重挫逾 22%，成為歷史上著名的「黑色星期一」。

紐約梅隆銀行 (BNY Mellon) 策略師 Simon Derrick 在接受 CNBC 採訪時表示，他不想危言聳聽，但當前情勢，與 1987 年的「黑色星期一」，有諸多相似之處。

美國失業率直逼 49 年新低，Fed 也一如預期，於 9 月 26 日升息 1 碼；Derrick 認為，各種情況的匯集，可能使避險情緒升溫，股市表現惡化。

當被問及，本週美股拋售情況，是否會更糟時，Derrick 直言，「是的」。

另一方面，美國與沙烏地阿拉伯之間的緊張關係，以及美中貿易爭端，都讓投資人感到擔憂。

對於華盛頓郵報特約記者 Jamal Khashoggi 失蹤一事，美國總統川普揚言，若證實沙烏地阿拉伯為幕後黑手，將對其祭出「嚴懲」；對此，沙國官媒威脅動用「石油武器」(Oil Weapon)，讓油價大漲。

川普亦稱，將對中國祭出新一輪關稅攻勢，但他同時強調，無意讓中國經濟陷入蕭條。

週一美股收低，道瓊工業指數收跌 89.44 點 (0.35%)，至 25250.55 點；標普 500 指數收跌 16.34 點 (0.59%)，至 2750.79 點；那斯達克指數收跌 66.15 點 (0.88%)，至 7430.74 點。