風波再起！FBI 盯上特斯拉　徹查Model 3產能詐欺宣傳

《華爾街日報》週五 (26 日) 報導，美國司法部正在關注去年年初特斯拉的 Model 3 生產問題，而聯邦調查局 (FBI) 正在著手調查特斯拉 Model 3 產能詐欺宣傳。

儘管本週特斯拉 (TSLA-US) 公告史上最佳的財報表獲利後股價飆升，週五盤中產能欺詐調查報導傳出後，特斯拉股價漲幅瞬間消風，所幸特斯拉發布聲明澄清，加上 Oracle 聯合創辦人 Larry Ellison 爆料個人第二大投資是特斯拉，尾盤股價勁揚逾 5%。但自 2017 年 6 月的高點以來仍然下跌約 15%。

特斯拉周五股價走勢圖。

在美國證券交易委員會 (SEC) 與特斯拉和其執行長馬斯克分別提起民事詐欺訴訟並達成和解後，最近幾週由舊金山美國檢察官辦公室主導的刑事調查風波越演越烈。

在與 SEC 達成和解前十天，美國司法部向特斯拉發出「自願提供文件」，當時並未有消息傳出這是有關特斯拉 Model 3 產能數據造假事件。

《華爾街日報》顯示，近幾週 FBI 探員聯繫前特斯拉員工，要求他們在刑事法庭中作證特斯拉 Model 3 產能目標詐欺事件，消息人士表示，這些特斯拉前員工收到傳票，FBI 探員最近也試圖採訪這些員工。

產能浮報事件緣由

2017 年 2 月，特斯拉公告 2016 年第四季財報後，該公司宣布排定一項積極的生產計劃，量產平價車款 Model 3，該計畫預期第四季達到每週生產 5000 輛 Model 3 電動車。執行長馬斯克當時表示，特斯拉已向供應商下訂單，7 月將週產 1000 輛，8 月週產 2000 輛，9 月週產 4000 輛。

2017 年 7 月特斯拉改口更新生產規劃，7 月僅生產 30 輛、8 月 100 輛、9 月 1500 輛、12 月週產 5000 輛。馬斯克甚至推文表示，對特斯拉將於 2017 年 12 月每月生產 2 萬輛 Model 3 有信心。這消息符合此前承諾在年底前每週生產 5000 輛電動車。

最終，特斯拉 2017 年全年生產 Model 3 共 2700 輛，2017 年最後一週生產 793 輛。2018 年 6 月最後一週才實現週產 5000 輛 Model 3 的目標。

FBI 正在將特斯拉產能聲明與 2017 年生產能力進行對比。消息人士表示，相關部門正在關注該公司是否在明知不可能實現目標的情況下，還對 Model 3 產能做出了預測。

隨後，特斯拉針對該報導發出聲明表示，特斯拉之前確實收到美國司法部的自願提供文件，彼此進行了合作。還提到特斯拉尚未收到傳票、要求提供證詞的請求或任何其他正式程序，近月美國司法部也沒有就此事提出更多的文件要求。

特斯拉還提到，當時特斯拉進入生產地獄時遇到了沒有預見的困境，並足足多花了 6 個月的時間才達到每週 5000 輛 Model 3 的預期目標。該企業強調這是設定真實的目標，而不是絕對會超越的目標或不切實際的目標。雖然，特斯拉在延遲實現產能目標備受非議，但不應該忘記，特斯拉已經實現許多大質疑的目標。

同時，Oracle 聯合創辦人 Larry Ellison 力挺特斯拉，週五 Ellison 爆料公開特斯拉是其個人第二大投資，並認為該企業有許多股價上行的利多因素。

Ellison 表示特斯拉執行長馬斯克是他的摯友，批判華爾街日報等媒體對馬斯克的報導過於嚴厲而且過於短視近利 (都是為了錢)。

消息人士表示，SEC 沒有參與特斯拉生產問題的調查。美國司法部和 SEC 拒絕對此發表評論。