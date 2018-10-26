靜待第3季GDP出爐 美元指數於10週高點徘徊

美國今 (26) 日將公布第 3 季國內生產毛額(GDP)，市場靜待結果出爐，美元指數於 10 週高點徘徊。

台北時間週五下午 4 點 46 分，Investing.com 數據顯示，美元對 6 種主要貨幣走勢的美元指數 (DXY) 下跌 0.06%，至 96.62。

美國總統川普對強勢美元感到不滿，日前再度抨擊聯準會 (Fed) 主席鮑爾，稱鮑爾「喜歡升息」，恐威脅美國經濟成長，「每次我們做了很棒的事，他就升息。」

分析師預估，美國第 3 季 GDP 為 3.3%，低於第 2 季的 4.2%。

根據路透社報導，德國商業銀行分析師 Thu Lan Nguyen 表示，強勁的美國 GDP，將向市場展示，美國和歐元區在經濟表現上的巨大落差。

Nguyen 稱，市場認為，美國明年將繼續升息，美元兌歐元，會持續走強。

由於企業財報亮眼，市場氛圍轉趨樂觀，週四美股大幅反彈。

昨日道瓊工業指數收漲 401.13 點 (1.63%)，至 24984.55 點；標普 500 指數收漲 49.47 點 (1.86%)，至 2705.57 點；那斯達克指數收漲 209.94 點 (2.95%)，至 7318.34 點。