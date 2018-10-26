〈每日外資外匯觀點〉美元受經濟走強預期支撐 歐元壓力未解回測1.1319 

美元指數周四盤中一度拉升至 96.75，歐洲央行宣布維持利率不變並再度確認 12 月結束購債，歐元為首的非美貨幣持續下跌，英鎊則因市場對脫歐協議進度的擔憂，英鎊一度下跌 0.6%，創 9 月 5 日以來新低。

美元受經濟走強預期支撐

美國聯準會副主席 Richard Clarida) 表示，隨著美國經濟持續走強，預期有更多升息的理由，激勵美元走高。

周五美國將公布 GDP 數據， FXTM 研究分析師 Lukman Otunuga 預估第三季 GDP 年增率為 3.3%，低於第二季的 4.2%，若有意外驚喜表現，振美元買盤將進一步受到提振，並推升升息預期。

西太平洋銀行 (Westpac) 外匯策略主管 Richard Franulovich 認為，美元短期同時受多空因素干擾，除了美國中期選舉及義大利預算案僵局的政治風險外，市場已反應 12 月聯準會升息的預期，推升美元漲升的動力似乎已耗盡。

不過，美國數濟數據仍可望有不錯表現，接下來的幾個月，平均每小時收益和就業成本指數 (ECI) 均可能突破 3%，加上 10 年期美債殖利率維持在 3% 以上，成為美元長期處於高檔的支撐力道。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

歐元下跌壓力未解除 下測 1.1319

瑞銀分析師 Nerijus Maciulis 解讀歐洲央行決策會議後的談話，儘管重申今年 12 月結束購債，但加上經濟數據須符合歐洲央行中期通膨展望的前提條件，可以解讀為釋出鴿派信息。

不過市場仍然擔憂義大利預算案僵局和歐元區令人失望的 PMI 數據，三菱東京日聯表示，政治面風險仍將持續打壓歐元兌美元；丹斯克銀行也認為，歐元區的疲軟的經濟數據表現，增加歐元下跌的壓力。

德國商業銀行 (Commerzbank) 固定收益技術分析主管 Karen Jones 指出，歐元兌美元可能進一步下跌測試 1.1319 支撐。