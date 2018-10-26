【異動股】二胎概念股尾盤逆市拉升 邦寶益智(603398-CN)等2股漲停

尾盤，二胎概念股逆市拉升，截止發稿，金發拉比(002762-CN)直線封漲停報5.69元，邦寶益智(603398-CN)漲停報10.84元，戴維醫療(300314-CN)漲8.33%報8.06元，愛嬰室(603214-CN)大漲5.7%報36.15元，安奈兒(002875-CN)、山大華特(000915-CN)漲逾4%，金科股份(000656-CN)、起步股份(603557-CN)等個股均跟漲超3%。

據財新網近日報道，在中國國家衛生健康委員會和聯合國人口基金會上週於北京共同主辦的會議上，國家衛生健康委員會人口監測與家庭發展司副司長魏雲鵬表示：“未來生育政策的大方向，簡單地說，就是群眾會獲得越來越多的自由和權利。” 在逐漸放松數十年來嚴格控製人口政策的過程中，中國未來不會設置人口目標，會給人們更大的生育自由，這符合當前中國的人口發展現狀，也是對於生育自由和權利的進一步確認。

魏雲鵬的講話是政府將終結實施了數十年之久的限製生育政策的最新迹象，加劇了中國可能會在即將舉行的中共中央委員會會議上宣佈取消計劃生育政策的猜測。定於2020年提交全國人大審議的民法典分編草案中去除了計劃生育有關内容，這是中國有意終結該政策的另一個信號。