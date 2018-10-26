中國房市管制放鬆？地產股漲停慶祝 小心消息有真有假

先前一度被中國官方嚴格管制的中國房市，近來傳出部分城市調降首套房貸利率，銀行房貸放款也加速，另外最讓市場振奮的消息以「房地產限購全面取消」莫屬，讓低迷以久地產股全面大漲，不過稍後中國官媒已經證實上述消息並不屬實。

中國房地產類股今天全面爆發，榮安地產，臥龍地產、榮豐控股等直奔漲停，華遠地產、國創高新、中糧地產、陽光股份、大龍地產等個股紛紛大漲。這波大漲主要是有多項消息所帶動，不過有真有假。

榮安地產早盤出現一字漲停 (圖自新浪財經)

《券商中國》報導，首先，部分城市調降首套房地利率為真，目前深圳部分銀行首套房貸利率上浮已由 20% 調降至 15%，而且房貸審批已經加快，除了深圳，中國近來包括北京、廣州、郎周、佛山等不少房地產熱門城市房貸利率出現調降，這對於策面偏冷的房地產行業來說，算是稍有加溫。

財經專欄作家傅峙峰解讀，這則消息本身無誤，但並不全面。原因在於，銀行房貸利率本來就由銀行自己控制，並未受到行政方面的特別管制。這次部分地區部分銀行房貸利率鬆動、放款加快，主要是這些銀行信貸額度尚有空間，目前銀行間資金面充裕，要在第四季衝任務也是很合理的

傅峙峰強調，銀行自主的貸款策略變化不能視為是防市管制放鬆的信號，畢竟當前限購和限貸政策都沒有出現變化，房地產市場的需求依然被官方壓制，房貸利率的非基準結構性小幅變化也不足以刺激需求。

至於放貸加速部分，除了上述的深圳最快一周可以放款，據瞭解北京的放貸速度也開始有些加快。不過，最讓市場瘋狂的「半年內必須開放全部限購」，已經被中國官方媒體證實為假消息。

在投資人狂歡之際，忽視昨天有一則消息說明房地產融資依舊被緊緊卡住，那就是恒大計畫發行的 16.74 億元中山證券 - 景悅一期購房尾款資產支持專項計畫再度處於中止狀態。

據瞭解，這筆公司債在今年 10 月早些時候處於中止狀態。今年 10 月以來，中國多筆房地產融資計畫被中止或終止審查。今年來，也有多筆房企融資計畫被喊停。

整體來看，官方先前祭出的限購限貸卡住房地產購屋需求，也讓開發商銷售和回款壓力增加，融資部分又像上述一樣被卡住，逼的房地產開發業者只能加快開發週期，拿地更為謹慎小心，並謹守現金為王政策。因此從消費終端或企業融資環節來看，中國對房地產的管制並沒有出現放鬆跡象。