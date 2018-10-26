中國9月代客結售匯逆差創21個月最大 資本外流壓力不小

9月人民幣匯率溫和回落，貶值預期持續累積，企業結匯意願低位徘徊，而購匯意願不減，致中國9月銀行代客結售匯逆差創21個月最大。分析人士認為，結售匯逆差進一步擴大並不意外，短期可能還將面臨進一步擴大的壓力，資本外流壓力不小，但中期看結售匯仍將大體均衡。

從外管局公布的細項也可看出，在人民幣表現不佳情況下，企業的持匯意願仍相對較高，後續資本流向則仍需看人民幣匯率能否大體持穩。不過此前監管層實施的宏觀審慎舉措繼續顯效，遠期結售匯簽約已轉為順差。

外管局周四公布的數據顯示，9月銀行結售匯逆差176億美元，當月代客結售匯逆差161億美元，為2016年12月以來最大。

中銀國際金融研究所研究員王有鑫表示，“人民幣貶值預期濃厚，企業通過提前償還美元貸款，減少貿易融資，暫緩出口結算等方式降低美元負債，增持外匯資產，是正常的市場表現。”

他並預計，短期結售匯逆差可能還會繼續擴大，因為結匯率比較低，人民幣下行壓力還是比較大。

一中資行資深交易員則認為，從這幾年數據看，中國采取一系列宏觀審慎舉措之後，人民幣匯率會逐漸穩定，結售匯數據會逐漸趨於平衡，雖然短期還看不太出來。

國家外管局新聞發言人王春英就前三季度外匯收支形勢答記者問時稱，中國前三季跨境資金流動總體平穩，外匯供求基本平衡；目前中美貿易摩擦對中國跨境資金流動的影響總體可控，未來有利於中國跨境資金流動平穩運行的條件依然充分。

“中國經濟將保持穩中有進的發展態勢，應對外部沖擊的基礎比較牢固，”她稱，“長期看，中國國際收支有望總體保持基本平衡格局。”

外管局數據並顯示，一季度銀行結售匯月均逆差61億美元，二季度月均順差107億美元，三季度月均逆差139億美元；初步統計，10月上中旬銀行結售匯和銀行代客涉外外匯收付款均呈現小幅順差。

王春英並稱，今年以來外部環境的覆雜性明顯上升，包括美元匯率走勢、新興市場風險狀況以及中美貿易摩擦等，但中國國際收支仍保持自主平衡，外匯市場運行總體平穩。

她用“六個穩定”來支持她的觀點：中國外貿增長穩定，利用外資穩定，企業跨境融資穩定，企業對外投資穩定，個人購匯持匯穩定，人民幣匯率在新興市場貨幣中的表現穩定。

她並指出，未來貿易摩擦等因素仍然覆雜多變，將給全球經濟、國際貿易以及金融市場帶來較大不確定性和挑戰，是世界各國普遍關註和防範的重要風險，外管局也將繼續加強監測、深入評估、積極應對。

**資本外流壓力較大**

從結售匯細項看，遠期結售匯重新轉為順差，表明監管層8月出台的宏觀審慎管理舉措繼續發揮抑制遠購的作用；不過代客資本與金融項目轉為逆差9.3億美元，這與此前外匯占款等數據表現相符，資本外流壓力不小。

“9月美債收益率的大幅升高對全球資產價格、資金流向都產生了顯著負面影響。”招商證券首席宏觀分析師謝亞軒表示，“結售匯率雖未進一步惡化，但仍反映出客戶的匯率預期以及相應的結匯意願仍較弱。”

另一銀行業人士也表示，從二三季度售匯相對結匯變化數據看，資本流出的壓力仍較大；匯率穩定資本流動才會基本均衡，資本管制並不一定有效。

外管局公布的細項數據顯示，9月銀行代客資本和金融項目順差轉為逆差9.3億美元，結束此前連續9個月順差。

不過9月遠期結售匯簽約轉為順差3億美元，8月為逆差54億美元，表明監管層在8月祭出調升遠購風險準備金的價格調節繼續抑制遠購需求。

另外未到期期權delta凈敞口數據顯示，9月小幅收窄12億美元至162億美元，8月為173.54億美元，期權和期權組合按名義減半征收風險準備金，成本優勢推動期權市場發展，這個表現和2015年首次推出遠購風險準備金時表現類似。

中國央行從8月6日起將遠期售匯風險準備金率從0調整為20%，以增加遠期購匯成本，緩和遠購導致的貶值壓力。

除了遠購風險準備金率調整之外，監管層還采取一系列舉措來穩定市場預期；包括，央行上海總部采取相關舉措收緊離岸人民幣流動性。8月底外匯交易中心宣布重啟人民幣中間價逆周期因子。

人民幣兌美元CNY=CFXS即期9月仍震蕩回落，全月下跌0.75%，同期美元指數寬幅震蕩，月度幾無變化。

而受當日公布的結售匯數據影響，人民幣兌美元即期CNY=CFXS周四收跌近百點逼近6.95元關口，與中間價均創近22個月新低。

路透上海10月26日