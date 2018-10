圖解谷歌三季報：收入不及預期 營業利潤卻創下歷史新高！

10 月 25 日美股盤後,谷歌母公司 Alphabet 發布 2018 財年第三季財報。

財報顯示,2018 年第第三季總收入 337.4 億美元,年增率增長 21.5%,遜於市場預期的 340.4 億美元。

實現營業利潤 83.1 億美元,年增率增長 6.8%,為公司成立以來單季實現最高營業利潤。實現凈利潤 91.9 億美元,年增率增長 36.5%,凈利潤率 27.2%,處於歷史上較高水平。

財報公布後,盤後一度跌幅近 5%,後有所回升。截至發稿,盤後價 1061 美元,比起年初的 1073 美元,已經抹去全部漲幅。

廣告為營收核心,創新業務獨立發展

2015 年穀歌公司完成了為期 2 年的重組,成立了 Alphabet Inc. 作為上市主體,再通過旗下 XXVI Holdings Inc., 控股谷歌公司;原有的科技創新部門,則合組為獨立公司 Other Bets.

2018 年第第三季谷歌網頁(網頁搜尋、Gmail、YouTube、地圖等谷歌網頁與服務)營收 240.5 億美元,占公司收入比重 71.3%,年增率上漲 22%。其聯盟成員(AdMob、AdSense、DoubleClick 等旗下廣告代理平台)收入 49.0 億美元,占比 14.5%,年增率上漲 12.9%。

谷歌廣告相關營收 289.5 億美元,占全公司收入比重 85.8%,年增率上漲 20.3%,是公司當之無愧的收入核心。

谷歌公司實現營業收入 335.9 億美元,年增率上漲 22.3%,占其母公司總收入比重 99.6%。

Other Bets 定位前瞻性的產品開發與風險投資,涵蓋自動駕駛、醫療、風險投資等領域,包括人工智慧 DeepMind、智能醫療 Verily、風險投資 Google Capital 與 Google Venture 等。2018 年第第三季貢獻 1.5 億美元收入,占比 0.4%,年增率下降 51.7%。

數據來源:公司公告 見智研究整理

自 2017 年第第一季開始,谷歌進一步優化了其廣告投放的算法,依靠關鍵字判斷用戶購買意圖,以及相關廣告的歷史點擊率,綜合決定頁面的廣告顯示數;在付費推薦的排序上,綜合考慮每次點擊成本(CPC)、鏈接的頁面質量、用戶點擊率等指標智能排序。使得付費點擊次數 (Paid clicks) 增加和每次點擊成本下降,在不影響用戶體驗的同時提升廣告效率,增強了廣告主付費意願。

第三季報中顯示,谷歌廣告廣告投放效率持續改善。第三季付費點擊次數年增率增幅 62%,為自 2017 年以來最高增幅。單次點擊成本進一步下降,年增率降幅 28%,也為 2017 年以來最大降幅。

數據來源:公司公告 見智研究整理

谷歌業務利潤上行,Other Bets 仍虧損

目前 Alphabet 公司營業利潤仍主要依賴谷歌主營業務,第三季谷歌業務實現營業利潤 94.9 億美元,年增率上漲 10.6%,環比上漲 5.9%。

Other Bets 由於大量的研發支出,自成立起一直處於虧損狀態,第三季稅前營業虧損 7.3 億美元。

數據來源:公司公告 見智研究整理

成本端各項支出占比基本保持穩定,在上第一季的歐盟反壟斷罰單的影響之後,重回正軌。本季度共計營業總成本 254.3 億美元,年增率增加 27.2%,占總收入比例 75.4%。

數據來源:公司公告 見智研究整理

其中值得注意的是,流量成本(包含於經營成本中)在第三季得到有效控制,無論從年增率增長還是從占廣告收入的比例來看,都已經出現兩個季度連續回落趨勢。

數據來源:公司公告 見智研究整理

以安卓 GMS 服務收費來回應歐盟罰單

10 月,谷歌表示將向在歐洲銷售的安卓設備收繳專利授權費,不再要求使用安卓操作系統的手機製造商預裝 GMS(谷歌行動服務),主要包括 Gmail, Google Maps, YouTube, Google Play Store 等。如果手機生產商要集成谷歌 Chrome 的搜尋與 GMS 服務,將被收取每台硬體設備最高 40 美元的授權費。

新費率將於 10 月 29 日生效,適用於所有在歐洲發布並運行谷歌安卓(Android)操作系統的任何新智慧型手機或平板電腦。自 2019 年 6 月 30 日起不符合此規定的手機谷歌不允許其在歐洲地區銷售。

這個新的授權模式用於取代之前被歐盟視為壟斷的模式。歐盟屢屢對谷歌開出壟斷罰單,維護安卓核心利益對於谷歌來說迫在眉睫。

數據來源:公司公告 見智研究整理

年內股價振幅達 24%,財報盤後抹去全年漲幅

自 2018 年開年以來,Alphabet 股價最低 984 美元,最高達到 1291 美元,振幅 24%。截止 10 月 25 日美股收盤,全年漲幅 2.8%。

而在財報公布後,盤後一度跌幅近 5%,後有所回升。截至發稿,盤後價 1061 美元,比起年初的 1073 美元,已經抹去全部漲幅。

數據來源:Wind