苦難未完！大摩：美股未來1-2個月還會再跌8-10%

摩根士丹利首席美股分析師 Michael Wilson 週四 (25 日) 受訪時表示，股市未來還有更多苦日子等著，目前市場的回彈粉飾這一切，但其實股市早已嚴重受創，且準備再更深度下跌。

他用「滾動熊市」來形容目前的狀況，這一切始自今年 2 月，他並預期 S&P 500 指數恐會下降至 2450 至 2500 之間，意謂目前廣泛市場還可能再下跌 8% 至 10%，「我想，再過 4 至 8 週就會走到這步田地了。」

摩根士丹利的熊市定義為下跌 20% 或以上，且 12 個月內沒有復甦。

「風險回報對我們來說仍不具吸引力。」Wilson 補充，美股近日跌勢彌平 S&P 500 和道指今年迄今漲幅，週三又加深走跌力道。

Wilson 認為，形成「滾動熊市」的肇因來自全球流動性蒸發，因為 Fed 和各國央行都在縮減危機時期執行的貨幣政策，且打算讓自己國家的經濟正常化，「造成很多損傷，且 80% 恐已遭潰敗。」

Wilsony 早在 9 月就發出不祥警告，即便當時美股正從 2 月修正走勢復甦，當時，他指出信貸利差 (credit spreads) 和股票價值分歧是市場變天的初期證據。

他 9 月時的報告指出，「股市和信貸利差之間的差異可能會持續下去，且超過大眾可以忍受的時間，最重要的是，這對我們來說是明顯訊號，即 (股市) 恐怕不是好天氣。」

今年 7 月在漲勢出現一些「疲勞」跡象時，Wilson 就預期股市過幾個月會出現最大修正，他當時指出，「我們最底線就是認為，拋售潮才剛開始，這波會是自 2 月以降最大幅度的修正。」

他當時預警，即將到來的衰退恐怕會讓科技股和大型網路股的投資人受重傷，包括所謂的尖牙股 (FAANG)。

科技股明燈 Nasdaq 綜合指數週三跌逾 4% 摔到修正領域，也是 2011 年 8 月 18 日以降最大單日跌幅，但週四又強勢拉回 2.5%。

然而，如果 Wilson 預測正確，投資者恐怕還沒走出困境。財報季中美國企業高層最常討論的議題——美中貿易衝突仍在，市場參與者認為這是目前看空情緒的關鍵催化劑。

無獨有偶，雖然下行幅度預測不同，但復興宏觀研究所 (Renaissance Macro Research) 所長技術分析師 Jeff deGraaf 週四的報告也不認為今 (25) 日的反彈代表週三觸底。

「週三走勢仍非有意義的觸及我們尋找的內部關鍵水準，現階段市場跌勢看起來仍是有計劃的舉動，這意味還有 4-5% 的下行空間，是衝著今年初修正期的低點去的。」

DeGraaf 指出數個大勢指標都尚未顯示觸底，例如 TRIN 或 Arms 指數 (可觀察成交量變化) 上升且尚未發出逆轉信號，上升和下跌的比率仍舊「太有秩序」。

他再指出看跌 / 看漲期權週三也上升，且賣出很有秩序，沒有急迫的跡象，deGraaf 稱他寧可「多一點耐心。」