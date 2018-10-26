四大訊號 研判美股是否觸底

美國股市週三大跌後，週四反彈。但根據 DataTrek 研究機構分析師柯拉斯 (Nicholas Colas) 的四項指標顯示，最壞的情況可能尚未結束。

柯拉斯說，他並非試圖預測底部，只想找出值得投資低點的訊號。他說，該訊號目前尚未來到，但也不預期股市會崩盤。

他觀察 Fed 與其他全球指標等四大訊號，研判美國股市是否觸底：

1. Fed 不再有升息傳言

一項關鍵指標為 Fed 於 12 月升息的機率，該機率已由昨日的 81% 下降至 66%。

「全球股市目前的跌勢，主要是因市場不認同聯準會 (Fed) 的行動，」柯拉斯說。「市場想聽的，不是官員談論經濟過熱或中性利率，而是 Fed 了解全球經濟成長的風險，及對 2019 年美國經濟的可能影響。」

由於美國經濟已開始熱絡，Fed 今年已三度升息，預期年底前，將再度升息。

傳統上，Fed 具有獨立性，在執行最大就業與對抗通貨膨脹的雙重任務時，不受政治干預。但近幾週，川普總統對 Fed 主席鮑爾多所批評，並指控 Fed 的升息，危及到了經濟。

2. 科技股與消費股

消費股被認為是防禦類股，為本週少數上漲的類股之一，七天上漲近 2%。相形之一，科技股於同一期間，下跌了逾 3%。

柯拉斯說：「這是藉由比較最大型防禦類股與風險最高的科技股，衡量市場的壓力。」

根據一項短期數據，相對於消費股而言，科技股仍需進一步下跌，他說。股市可能仍將走低，因為科技股佔 S&P 500 權值達 20%，消費股僅 7%。

「消費股表現仍需再勝過科技股三個百分點，屆時投資人轉向防禦類股，可突顯強烈的規避風險心態，為走勢反轉的訊號，」柯拉斯說。

3. 恐懼指標必需進一步上升

CBOE 的波動指數 VIX 為華爾街的恐懼指標。該指數上升越快，投資人就越擔心持有風險性資產，如股票。

他說，在股市受到壓力時期，該指標是一項有用的指標。

週三收盤，VIX 報 25，仍低於 10 月初的 26 至 27 水平。

「VIX 指數今日下跌，不是好現象，」他說。「股市出現真正的底部時，VIX 應較高。」

他說，需要觀察的數據是 28，距長期中間點一個標準差。下一檔觀察水準為 36，距中間點兩個標準差。

4. 非美國股市回穩

柯拉斯亦注意美國以外的股市。今年以來，MSCI 新興市場指數下跌逾 18%，追踪美國與加拿大以外的已開發國家股市的指標 MSCI EAFE 亦下跌了 13%。

「美國股市仍表現較佳，也應該如此。但國際股市已開始緩慢止跌，」柯拉斯說。

今年以來，上海綜合指數下跌了逾 20%，為全球表現最差的股市之一，利空包括擔憂經濟減緩及中美緊張升高。

他說：「上海股市回穩，將代表中國經濟不致大幅下滑。」