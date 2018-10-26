美股盤後─黑色星期四魔咒解除！道瓊大漲 400 點收復昨七成失地 

受惠於重磅級科技企業財報加持，週四美股四大指數開高走高反彈，道瓊指數收復昨 (24) 日近七成失地，S&P 500 指數結束連跌六日的交易行情。

週四 (25 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 401.13 點，或 1.63%，收 24984.55 點。

那斯達克指數上漲 209.93 點，或 2.95%，收 7318.34 點。

S&P 500 指數上漲 49.47 點，或 1.86%，收 2705.57 點。

費城半導體指數上漲 26.80 點，或 2.34%，收 1173.21 點。

幾乎所有板塊止跌上漲，非必需消費品和科技股均漲幅超過 3%，微軟跑贏大盤，台股 ADR 漲跌互見。然而，公用事業股遭逢賣壓，指數下跌 1.50%。

週四是本財報週最繁忙的一天，由於推特、微軟和特斯拉的強勁獲利，帶動 S&P 500 指數七日以來首次收高；那斯達克指數上漲 2.95% 至 7318.34 點，創下 3 月以來最大漲幅。

微軟 (MSFT-US) 最新財報營收與獲利輕鬆超過分析師的預期，該公司股價週四收漲 5.84% 至每股 108.30 美元；特斯拉 (TSLA-US) 財報轉虧為盈，週四股價應聲上漲 9.14%；推特 (TWTR-US) 也飆升了 15.47%。

特斯拉週三盤後公布史上最佳財報獲利。(圖：AFP)

然而，並非所有財報都捎來好喜訊，AMD (AMD-US) 最新季營收不如預期，導致股價跳水逾 15%。

尖牙股中亞馬遜 (AMZN-US) 收高 7.09%；Alphabet (GOOGL-US) 漲幅達 4.40%。Netflix (NFLX-US) 繼週三重跌 9.4% 後，週四止跌反彈 3.66%，以每股 312.87 美元作收；臉書 (FB-US) 走高 3.36%；蘋果 (AAPL-US) 上揚 2.19%。

半導體類股 Intel (INTC-US) 上漲 4.46%，來到每股 44.31 美元；Nvidia (NVDA-US) 上揚 4.23%。

Intel、亞馬遜與 Alphabet 週四盤後公布最新財報，每股純益皆優於預期，Intel 股價一度跳漲至每股 47 美元，但亞馬遜與 Alphabet 卻因營收遜於預期，盤後股價遭逢賣壓。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 表現最佳，上揚 2.49%；中華電信 ADR (CHT-US) 小漲 1.10%。聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.77%；日月光 ADR (ASX-US) 走跌 2.61%；友達 ADR (AUO-US) 開低走高後尾盤下殺，收盤小跌 0.27%。

銀行股收高，富國銀行 (WFC-US) 大漲 3.33%；花旗 (C-US)、美國銀行 (BAC-US) 與摩根大通 (JPM-US) 股價均上漲超過 1.5%。

幾乎所有板塊止跌上漲，僅公用事業股下跌，由美國電力公司 AEP (AEP-US)、能源公司 DTE (DTE-US) 領跌。

華爾街分析

隨著週四美股四大指數收漲，十月黑色星期四魔咒解除！投資通訊 Sevens Report 的創辦人 Tom Essaye 表示：「昨天美股情況純屬市場賣超現象，現在市場正在修正暴跌的估值。」

道瓊指數在週三暴跌 608.01 點，抹去今年的所有的漲幅；S&P 500 指數下跌 3.1%、那斯達克指數下跌 4.4%，進入盤整區域。

PNC 金融服務集團聯席首席投資策略師 Amanda Agati 表示：「這樣的修正對市場來說，實際上是健康的。」

截至週四收盤，十月道瓊指數和 S&P 500 指數分別下跌 5.6% 和 7.2%。與此同時，那斯達克指數下跌 9.1%。

Yardeni Research 總裁兼首席投資策略師 Ed Yardeni 表示：「本月技術面變得越來越看跌，在經歷了昨日崩潰後，S&P 500 指數成交量超過 200 日平均線的企業比例降至 37%。」

Yardeni 也指出：「牛市之前的類似下跌情況意味著買進時機，如果現在仍然是牛市，我們認為 10 月拋售潮將標誌著最新的買入時機。」

由於全球貿易緊張局勢和地緣政治不確定性開始影響全球股市，市場目前仍然感到擔憂，大量財報雖然大多出色，但卻都對關稅未來影響和成本上漲提出了警告。此外，全球央行升息狀況仍備受市場密切關注。