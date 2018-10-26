此消彼長 微軟市值即將超越亞馬遜 成第二家兆元市值候選人

蘋果公司 (AAPL-US) 奪下全球第一家上市企業市值突破 1 兆美元寶座，大家都沒有意見，但對誰會是第二個都很好奇。而財報數字對股價的影響，讓原本既定的排名一夕間豬羊變色。

原本呼聲最高的亞馬遜 (AMZN-US) 最被看好是第二家市值突破 1 兆元的企業，但在 26 日美股開盤後，情況很可能立馬生變，取而代之的是微軟 (MSFT-US)。

緊追蘋果之後的亞馬遜曾在 9 月初盤中短暫站上 1 兆美元的市值，但 10 月科技股的低迷，讓這家西雅圖電商巨頭的市值在週四 (25 日) 收盤降至 8692 億美元。

不過，由於亞馬遜股價在發布第三季財報後的盤後交易中大跌 7.4%，因此其市值似乎將在週五開盤後進一步縮減。

《MarketWatch》報導指出，微軟將取代亞馬遜成為目前美股上市企業市值排行第二位，該公司在 24 日發表亮麗的財報數字，週四股價上漲 5.8%。根據 FactSet 的估算，微軟市值在週四收盤後達到 8315 億美元。如果週五亞馬遜股價跌幅與盤後交易相等，那麼它的市值將低於 8100 億美元。

在各方爭逐中，蘋果在 8 月擊敗亞馬遜成為第一家跨過 1 兆美元市值門的公司。亞馬遜在 9 月初的單日盤中交易中短暫達到 1 兆美元市值，但收盤從未站穩。一些分析師預計微軟市值最終將超過 1 兆美元，因為它在雲端計算領域繼續成功地與亞馬遜展開競爭，同時享有雲端軟體及其傳統個人電腦業務的成長。

據初步估算，以目前的水平微軟股價需要達到 130 美元，市值才能達到 1 兆美元。十幾位分析師給予微軟的目標價為 130 美元或更高；截至週四下午，FactSet 跟蹤的 30 多位分析師的平均目標價為 125.69 美元。

亞馬遜股價需要升至 2050 美元才能達到 1 兆美元的市值。在週四財前發布前，超過 40 位追蹤該公司的分析師平均目標價為 2212.98 美元，其中只有 5 家的目標價低於每股 2050 美元。