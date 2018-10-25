亮麗財報數字激勵 科技股大失血後反彈 

昨 (24) 日美股四大指數全面重挫，科技股領跌那斯達克指數創下 7 年來最大跌幅，所幸多家科技企業財報告捷，那斯達克指數繼昨收跌 4.43% 後，今 (25) 日開盤後止血反彈 1.4%。

昨 (24) 日美股盤後至今，微軟、特斯拉和推特陸續公布亮眼財報，市場信心回溫，激勵科技股大失血後反彈。

微軟 (MSFT-US) 雲端業務的銷售創佳績，營收優於華爾街預期，今早盤股價勁揚近 6%；特斯拉 (TSLA-US) 轉虧為盈，季度淨利創史上最強，令投資者喜出望外，今早盤股價飆高 7%；推特 (TWTR-US) 也報告了好消息，獲利和營收皆優於預期，儘管每月活躍用戶較低，但每日活躍用戶數有所提升，盤前股價大漲 14%，開盤後更飆漲近 18%；康卡斯特 (CMCSA-US)) 也在寬頻用戶數高於預期帶動今早盤股價上漲逾 5%。

然而，對科技投資者而言，企業財報並不非皆捎來好消息，今年 S&P 500 指數中表現最佳的 AMD (AMD-US) 因營收低於預期，導致該公司股價在盤前交易中下跌 20%，盤後重挫 14%。

亞馬遜 (AMZN-US)、Alphabet (GOOGL-US) 和英特爾 (INTC-US) 等三家重磅企業今早盤皆走揚 4%，接下來盤後將迎來其最新財報結果，測試科技股是否能在 10 月拋售潮中有暫獲喘息的機會。