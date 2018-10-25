〈財報〉特斯拉創史上最佳獲利 Q3報喜一掃私有化陰霾

特斯拉 (TSLA-US) 於週三 (24 日) 盤後公布的第三季財報創史上最佳獲利，淨利達 3.155 億美元，和去年同期季虧損 6.194 億美元相比，這是特斯拉上市 8 年來最佳的季度獲利表現，執行長馬斯克也兌現下半年轉虧為盈的承諾。

特斯拉第三季財報優於華爾街預測：

調整後每股純益：2.90 美元 VS. 每股純損 0.19 美元

營收：68.2 億美元 VS. 63.3 億美元

淨利：3.155 億美元，去年同期虧損 6.194 億美元

季平均產能：每週生產 4300 輛 Model 3

自由現金流：8.81 億美元

特斯拉最新財報創史上最佳獲利，歸功於優於預期的汽車銷售和更快的 Model 3 產能進度表，喜出望外的財報帶動盤後股價飆升逾 12%。

特斯拉最新財報優於預期，帶動盤後股價飆升逾 12%。

馬斯克在電話會議上告訴分析師：「這對特斯拉來說是一個令人難以置信的歷史性季度表現。對投資者來說是一個令人歡迎的消息。」該公司確認將實現可持續盈利，將在第四季進一步關注成本改善，同時繼續提高生產率。

產能提高帶給投資者希望，這家電動汽車製造商表示，將大規模生產平價車款 Model 3 電動車。該公司於 10 月 2 日宣告第三季 Model 3 產量達 53,239 台，這與其平均每週產量 5000 的目標相差無幾。

Model 3 的強勁市場需求也強化了獲利預期。馬斯克表示，Model 3 車款的需求可能落在每年 50 萬到 100 萬輛間。

加速中國發展

特別是特斯拉才剛中國上海為建廠購買土地，以盡量避免受到關稅的波及。馬斯克告訴分析師：「我們肯定會在中國當地生產，我們正在迅速採取行動。」

特斯拉每季以近 10 億美元的價格燃燒現金流，預計需要更多資金才能繼續在中國和歐洲建廠。針對現金流問題，馬斯克向分析師表示：「儘管我們計劃第四季以現金償還 2.3 億美元可轉換公司債，依我們的現金狀況仍應可至少保持持平。」

該公司的股票在過去一季遭受衝擊，交易量創歷史新高，各類新聞促使股價每日波動劇烈。該公司股票週三 (24 日) 以每股 288.50 美元收盤，自 8 月 7 日馬斯克透過推特發文宣告私有化，股價飆升至每股 387.46 美元高點以來，迄今特斯拉股價已下挫 25%。