【華冠投顧】指數全面下跌，何時止穩？

何丞唐 分析師

美股周三下挫，受到晶片大廠財測不如預期，以及經濟數據不佳，終場美股四大指數收黑，道瓊工業指數大跌 608 點或 2.41%，為 24583 點；標普 500 指數跌 84 點或 3.09%，為 2656.1 點；那斯達克指數跌幅相對大，下跌 329.14 點或 4.43%，為 7108.40 點。

台股早盤反應國際股市，一開盤即下跌 136 點，在多檔指標族群包括矽晶圓、光學、光電、半導體等紛紛下挫，加權指數跌幅擴大，最低來到下跌 283 點，終場指數以下跌 238 點作收，收在 9520 點，成交量為 1314 億元。OTC 指數更是出現斷頭賣壓，終場下跌 3.81%。

盤面上，最大權值股 2330 台積電下跌 4.35%，為 219.5 元，2408 南亞科下跌 7.2%，2409 友達下跌 3.82%，2303 聯電下跌 2.76%，12.3 元；被動元件再下挫，2492 華新科打入跌停，為 128.5 元，2327 國巨近跌停，315.5 元；金融股當中，2883 開發金、2891 中信金、2881 富邦金、2882 國泰金等也全面下跌。

台股今日三大法人合計賣超 115 億元。自 10 月以來，台股成為外資提款機，今年以來現貨賣超已達 3100 億元，距離上次年度現貨賣超為 2011 年，有 7 年的時間，統計除了 2008 年金融風暴、2011 年歐債危機，以及今年「1011 股災」，其餘年度外資在台股皆為買超。內資的部份，今年第 3 季的單季成交量，也可看見大戶及中實戶相繼退場，尤以櫃買市場更為明顯，Q3 成交量 1 億元以上的人數季減達 27%，為相當的減幅。近期內外資大幅減碼，也使台股盤面期望反彈的信心一路向下，台股要止跌，除了指標性的買盤要回籠外，熱門題材標的需要時間消化籌碼。族群當中，生技、通信以及食品指數相對抗跌，在系統性風險之下，成為資金停泊的方向；電子股部份，則留意開始起步打底的個股，短線審慎靈活操作。

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