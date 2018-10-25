【永豐期貨】台指選擇權盤後－美股長黑 台股重挫238點

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四下跌 229 點至 9486 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 34.79 點，電子期逆價差擴至 - 1.5 點，金融期逆價差縮至 - 2.46 點。現貨部分，三大法人賣超 114.89 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 2995 口至 8893 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 6593 口至 37646 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 2443 口，使留倉部位轉為淨多單 2334 口。

受到科技類股財報不佳，以及新屋銷售數據疲軟影響，市場對美國經濟放緩擔憂加劇，週三美股上演黑色星期三戲碼，道瓊與那斯達克指數跌幅分別為 2.41% 與 4.43%，與台灣息息相關的費半指數更重創 6.61%，創近一年低點。週四亞股臉綠，紛紛跳空開低反應，台股也不例外，開盤 5 分鐘內跳空下殺 283.79 點，創下當日最低 9475.61 點，盤面上各類股族群一片慘綠，殺聲隆隆，指數跌破 9500 點之後雖見低接買盤進場承接，但力道相對有限，終場加權指數下跌 238.61 點或 2.44%，收在 9520.79 點，成交量能 1314.55 億，較前一日增量 79.81 億元。整體觀察，近期美股技術線型對多方不利，回檔修正壓力仍大，加上美元走強，新台幣頻頻測試 31 元關卡，外資提款力道未減，短線台股止跌訊號恐尚未浮現，嚴控部位風險為上策。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10000 點，賣權集中在 8800 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10000 點，賣權未平倉最大量集中在 8300 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 0.94 降至 0.82，小於中性值 1，反應籌碼面為偏空架構。買權平均隱含波動率由 17.76% 升至 19.1%，賣權平均隱含波動率由 22.33% 升至 24.69%，買賣權皆升。選擇權部位整體來看顯示為偏空預期。

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