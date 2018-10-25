【華冠投顧】武傑電台:美股再破低點!亞股也無倖免!台股大跌238點!止穩訊號在哪裡?

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 目前盤勢狀況不穩 , 今日暫不推薦。

◆ 台股盤勢分析:

灘頭堡失守

美股爆跌再度引發國際股災，台北股市早盤下跌 + 136 點開出，隨即在停損賣壓殺出下，加權指數一度重挫 - 283 點；9：15 分之後，低檔買盤再度轉強，指數跌幅縮小，終場依舊大跌 - 238 點作收，收在 9520 點，成交量 1314 億。

昨天好不容易守住的『灘頭堡』9740 點，今天在美股的重挫下，正式宣告失守。僅管今天外資現貨僅賣超 - 93 億；另外在期貨市場，再度加碼 6 千多口的多單。可惜短線在『消息面』的主導下，市場多頭信心再度被澆熄。

從期、現貨的籌碼結構來看，台股並不是沒有止穩的條件；只是短期間… 川普所引發的『政治問題』和『金融問題』，已經開始造成傷害。然而，傷害本來並不可怕，而是明知有傷害… 卻不對症下藥。例如：美股財報周，美國重大龍頭企業獲利大衰退；川普卻把原因怪罪『FED 升息』，而不是貿易戰導致的成本上升。也因此短線在『消息面』尚未淡化前，恐怕還是要留心引發『程式交易』的另一波賣壓。

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◆ 今天盤面上個股:

強勢的個股有:

3511 矽瑪、8436 大江、2455 全新、3655 貿聯 KY、3141 晶宏、2371 大同… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

弱勢股方面:

2456 奇力新、6415 矽力 KY、6182 合晶、5483 中美晶、6452 康友 KY、2027 大成鋼… 等，今天台股創最大跌幅，很多股票都跌停，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

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