【日盛投顧】指數再創波段新低

◆盤勢分析

1. 美國四大指股重挫，周四亞洲股市延續疲弱走勢，台股早盤跳空低開，指數再創今年新低點 (最低 9,475.61 點)，盤中部份傳產權值股撐盤，指數整日在 9,500 點之上震盪。終場加權指數下跌 2.44%，報收 9,520.79 點；OTC 指數收盤下跌 3.81%，創近三年新低。

2. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：周四台股收跳空的長黑 K 棒，目前月、季線持續下彎，短線呈現震盪偏弱的格局。

(2) 量能：成交量擴至 1314.56 億元，後續量縮價穩為宜。

(3) 技術指標：日 KD 指標低檔鈍化、MACD 柱狀體再度走低。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 115.04 億元；外資 - 93.65 億元、投信 - 14.07 億元、自營 - 7.33 億元。

各類股普遍下跌，特斯拉相關股逆勢突圍

1. 電子類股

(1) 特斯拉概念股：周四美股盤後，特斯拉公布第三季獲利轉虧為盈，優於市場預估，且 Model 3 量產速度續攀升，激勵 3665 貿聯 - KY 股價緩步走高。

(2) 車用電子：3511 矽瑪切入美國卡車市場 ELD(電子紀錄裝置)，3Q18 營收與獲利創下近年新高，股價爆量漲停。

2. 非電子類股

(1) 汽車零組件：1536 和大雖受汽車產業第四季旺季不旺的影響，但因主要客戶特斯拉出貨增溫，預期第四季營收維持高檔水準，股價長紅站上月季線。

(2) 化工：特斯拉帶動國內相關鋰電池廠商、4721 美琪瑪、4739 康普周四股價量增走高，短期走勢轉強。

(3) 生技：8436 大江第三季獲利優於預期，法說釋出樂觀預期，加上外資調高投資評等，股價量出收高，收盤上漲超過 8%。