【安聯投信】三大面向看市場 短線過度修正 評價面漸趨合理

市場信心不足，部分企業財報表現不如預期，美股近日再度出現較大波動。安聯投信表示，美股短線上快速的修正，大體上主要是反映市場對於前景缺乏信心所致。從三大面向顯示，短線上市場過度修正，評價面亦漸趨合理，投資人可靜待市場信心回穩，伺機留意投資機會。

安聯投信海外首席許家豪表示，近日市場下跌除了反映部分企業財報表現不如市場預期外，主因仍是延續兩周前擔心科技股成長動能減緩，獲利了結賣壓拖累市場，其他市場雜音亦干擾投資氣氛。

許家豪表示，這些雜音包括：中美貿易戰尚未明朗化、美期中選舉選情膠著可能影響美總統川普後續刺激政策實施等。另一方面，市場目前擔心聯準會升息步調可能加快的預期心理，也是壓抑近期股市信心支撐的另一個因素。

面對市場接連且快速的修正，許家豪表示，短線上保守看待，但若從上述影響市場的各個面向去進一步分析，其實市場在急跌過程中，部分投資價值也在浮現，投資人可以修正的過程中，優先觀察 S&P500 等大型股的表現，作為投資上的參考依據。

許家豪表示，以美股 S&P 500 指數為例，觀察過去 3、40 年，如果當年度出現負報酬，通常同期間這些大型企業的獲利成長表現亦多為負；換言之，企業獲利若仍是正成長，則當年度股市表現也多為正報酬。

針對部分股財報表現和展望不如預期，許家豪表示，整體來看，雖然目前仍在下修過程中，但根據預估數字來看，今明兩年仍可望有兩位數的成長，如果參考歷史經驗，今明兩年企業獲利維持正成長對股市未來走向仍應有正面助益和支撐力道。

其次，在評價面，許家豪表示，目前美股預期本益比回落至接近十年平均的水位，為 2016 年 2 月以來低點，且與 9 月底相比，未來 12 個月獲利展望不減反升，顯示市場明顯過度悲觀，部分投資價值逐步浮現。

第三、在升息預期方面，許家豪表示，兩周前市場因擔心聯準會升息壓抑成長，導致除了股市下跌外，公債殖利率亦走升，但此次股市下跌時，公債殖利率則回落至 3.1%，顯示市場已大致反映聯準會升息影響。

許家豪表示，目前影響市場的是投資人對於聯準會升息腳步加快的預期，目前來看聯準會 11 月升息的機率並不大，所以一旦市場開始意識到聯準會其實沒有加快升息的時候，市場預期又會回到貨幣相對寬鬆，屆時對於股市亦可望形成一定正向的支撐力道。

在投資建議上，安聯投信表示，當前市場雜音較多、盤勢震盪，仍不排除投資人因缺乏信心而導致市場持續修正的可能性，因此短期建議投資人保守看因應，或配置部分抗震能力佳的產品，以減少市場震盪對資產的影響。

安聯投信表示，整體而言，基本面並沒有轉空，投資人可靜待信心回穩並伺機佈局。中長期而言，全球經濟仍穩健成長，美國更是經濟成長的火車頭，建議仍以美元強資產為配置核心，可採用多元資產方式參與市場並抵禦波動；其他同步被錯殺的新興市場則可機會布局，留意亞股、如台股和中國、亞債的反彈機會。

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