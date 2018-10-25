逃離進行時！全球對沖基金9月贖回規模高達150億美元

周四，投資追蹤公司 eVestment 發布 9 月對沖基金資產流動報告，從報告看市場表現不盡如人意。

報告顯示，投資者在 9 月份從對沖基金中共贖回約 147.2 億美元，使得第第三季總體資金凈流出，估計有 57.1 億美元將在第三季離開該行業。

在主要策略中，事件驅動型基金（Event Driven funds）是最大亮點，9 月資產凈流入 17.3 億美元，第第三季為 4.1 億美元。然而，年初至今表現不佳，資金凈流出 14.2 億美元。



截止 9 月 30 日，對沖基金業共計管理 3.31 兆美元的資產。今年前 9 個月凈流量基本持平，為凈流入 7000 萬美元。

雖然對沖基金行業仍在不斷增長，但新增資金並未增加。在過去三年中，投資者從行業中贖回了超過 1000 億美元，這部分損失被業績增長所抵消。

在過去的十二個季度中，有八個季度投資者都在凈贖回，而投資回報也無法給予投資者更多信心，整個行業面臨停滯不前的局面。

報告亮點

1. 九月的贖回幅度大於正常水平



eVestment 表示，在過去的六個季度中，每季度最後一個月出現一波較大贖回壓力已成為常態。在過去六年中的每一年和過去十三年中的十二年中，本季度的最後一個月出現凈流出。在過去 13 個月中，平均凈流出 118.5 億美元。 9 月份的資金流出量大於正常水平，贖回壓力巨大。

2. 多空策略基金（Long/short equity）贖回上升

多空策略對沖基金在 9 月份是所有策略中資金流出最大的，共計流出 31.7 億美元。今年開局不利，6 月份的虧損也加劇投資者對該策略的贖回。不過最近加權回報有所改善，趨勢或能持續到年底。雖然近年來 12 月的資金凈流出一直是行業的常態，但該策略基金已經能夠逆轉這一趨勢。

3. 事件驅動型基金連續第二個月出現凈流入



9 月凈流入的原因是還是因為贖回壓力似乎有所減弱。2017 年和 2018 年，該策略的大部分基金回報率穩固，近期凈流入更準確地反映了對產品領域的普遍情緒。

4. 管理期貨基金（Managed futures funds）面臨連續第七個月的贖回壓力



該類策略基金正在為 2017 年和 2018 年初的浮盈付出代價，不過在市場波動劇烈的情況下回報率會有所改善。

5. 宏觀基金（Macro funds）今年面臨不確定性



宏觀基金是今年該行業的資產增長的功臣，並且是唯一一個大於 50％的產品在 2018 年有凈流入的策略，不過最近殖利率波動較大。但是無論如何，這是一個多元化的策略，並且大型基金的經理人表現優異，並因此進基金依然出現資金流入。

6. 僅亞洲對沖基金出現資金凈流入

在基金註冊地中，亞洲基金是 9 月的贏家，總共凈流入 6.9 億美元。歐洲的基金共計凈流出 48.5 億美元，而美洲的基金則凈流出高達 107.7 億美元。

業績不佳，對沖基金相繼關門

本月初，華爾街日報報導稱，資產管理規模達 121 億美元的波士頓對沖基金 Highfields 的創始人 Jonathan Jacobson 在給投資人的說明信中表示，他已決定退回客戶資金，以便公司轉變為家族辦公室。

這一舉措同時標誌着近年來全球最大的對沖基金之一正式關門大吉！

此外，經營了 16 年的對沖基金 Criterion Capital Management 和知名對沖基金公司 Tourbillon Capital Partners LP 都宣布關門大吉。

根據行業研究公司 HFR 的數據顯示，截至今年 8 月，股票對沖基金平均回報率只有 2.3％，明顯遜於標準普爾 500 指數 10％的回報率。