鉅亨市場快訊》美股跌落神壇，投資價值浮現？



訊息快遞：

受到科技類股大跌影響，美國股市昨日全面下挫，道瓊工業、標普 500 及 NASDAQ 指數分別下跌 2.41%、3.09% 及 4.43%。相較於慘跌的美國股市，美國公債表現穩定，2 年及 10 年美國公債殖利率分別微幅下降 4.85 及 6.41 個基點，顯示此波美股下跌並非來自對利率升高的擔憂，投資人避險心態高漲仍是股市修正主因。

鉅亨觀點：

1. 美國股市漲勢更健康

一般而言，股市上漲可分為本益比擴張及盈餘成長兩個部份，本益比擴張代表投資人對未來看法更樂觀，並積極擁抱風險性資產；而盈餘成長則代表企業獲利良好，是股價上漲的合理支撐。從 2012 年以來，美國股市上漲很大一部份動能來自於本益比的升高，但今年以來情況翻轉，美股本益比從 23 倍降低至目前的 18.9 倍，盈餘成長也再度成為股市成長主因，股市漲幅比過去更健康。

2. 美國基本面仍無問題

美國股市本益比多隨著過去 10 年平均起起伏伏，當投資人樂觀時，本益比升高速度便快於 10 年均值（1987 年及 1991 年兩者差距都來到 10 倍本益比以上）。回顧過往數據可發現，消費者信心指數是衡量投資人樂觀程度的有效指標，該指標與本益比與過去 10 年均值間差距走勢相仿。如今，美國消費者信心指數依然居高不下，從緊繃的勞動市場與成長的薪資來看，短期內消費者信心大幅滑落機率偏低，美國股市本益比的大幅回落實屬反常行為（同樣類似情形曾發生於 1984 年及 1994 年，隨後本益比都顯著反彈）。

3. 盈餘成長是關鍵，未來美股依然樂觀

目前美國股市本益比為 18.9 倍，過去 10 年平均為 17.7 倍，若本益比回落至過去 10 年平均，美國股市潛在下跌空間為 6.5%。若加計預估未來一年每股盈餘年增率的 14.5%，未來一年美股仍可望上漲 8%，企業獲利將繼續主導美國股市的表現。

投資策略: 建立合理報酬預估，美股仍是核心資產

過往藉由本益比擴張，美國一年上漲超過 20% 的好日子已經結束，未來美國股市上漲動能將來自企業盈餘成長。「鉅亨買基金」認為，在美國聯邦基金利率觸及 10 年公債殖利率前，美國經濟都沒有衰退風險，平均而言，企業獲利將帶給投資人每年近 7% 的報酬，仍適合投資人以核心資產持有。

鉅亨精選基金

>> 瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)

>> 瀚亞投資 - M&G 收益優化基金 A-H(美元避險)

(更多資訊請參考官網：https://www.anuefund.com/)

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

鉅亨網證券投資顧問股份有限公司 │ 客服信箱：cs@anuegroup.com.tw

公司地址：台北市信義區松仁路 89 號 2 樓 A-2 室 │ 服務專線：(02)2720-8126 │ 服務時間：09:00-17:30