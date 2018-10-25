A股低開高走滬指跌幅收窄至1.42% 科技股全線重挫

受隔夜美股大跌的影響，今日亞太股市集體受挫，滬深兩市股指早盤集體大幅低開，隨後在銀行、券商、地產等權重板塊的帶動下，緩慢反彈回升。創業板指相對較弱，整個早盤均在低位徘徊震蕩。

截止午間收盤，滬指早盤收報2566.21點，跌1.42%，成交827億;深成指早盤收報7404.15點，跌1.87%，成交額929億;創業板早盤收報1251.36點，跌2.55%，成交額297億。

截止11:30分，滬股通淨流出17.31億，深股通淨流出5.38億。滬股通中資金流入最多的是保利地產，淨流入2.03億，其次為華安證券、新城控股、中原證券、恒瑞醫藥。資金流出最多的是中國平安，淨流出1.52億;深股通中資金流入最多的是萬科A，淨流入2.2億，其次為金貴銀業、招商蛇口、龍蟒佰利、榮安地產。資金流出最多的是浪潮信息，淨流出2.46億。

盤面上，黃金股逆市走強，券商板塊表現搶眼，汽車整車、銀行漲幅居前，保險、地產、有色等板塊相對抗跌;次新股早盤殺跌嚴重，半導體及元件、通信設備、其他電子跌幅較大;科技股全線重挫，國產軟件、信息安全、半導體、芯片、雲計算、量子通信、大數據等跌幅居前，浪潮信息(000977-CN)、上海新陽(300236-CN)跌超8%，中科曙光(603019-CN)、北方華創(002371-CN)、浪潮軟件(600756-CN)、中國軟件(600536-CN)等個股紛紛大跌逾6%。

消息面上，近日，中國銀保監會發佈《關於保險資產管理公司設立專項產品有關事項的通知》(以下簡稱《通知》)，允許保險資產管理公司設立專項產品，發揮保險資金長期穩健投資優勢，參與化解上市公司股票質押流動性風險，為優質上市公司和民營企業提供長期融資支持，維護金融市場長期健康發展。

長城證券認為，A股國際化加速過程中市場風格逐漸趨於價值博弈，從長線資金偏好及政策利好受益角度，關註金融板塊的配置價值，其中重點關註估值優勢顯著的銀行。消費板塊亦是外資等長線資金的偏好方向，關註前期補跌到位、業績確定性較強且具有抗週期特徵的大眾消費行業。此外，考慮到MSCI計劃納入部分創業板和中盤股，自下而上角度挖掘估值業績匹配的科技龍頭。