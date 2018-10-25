聯準會褐皮書：整體經濟溫和增長 擔憂關稅推升企業成本

周三，聯準會公布的褐皮書稱，截止 10 月 15 日的數據顯示，聯準會 12 個地區，整體經濟活動以「溫和至適度」的速度擴張，但勞動力市場緊縮與關稅引起的企業成本的上漲，令人擔憂。

褐皮書指出，全國大部分地區，就業溫和擴張，但勞動力市場趨緊。另一份聯準會的報告顯示，「短缺」和「瓶頸」這兩個詞在褐皮書中出現的頻率越來越高。

數家地方聯儲稱，「企業面臨原材料和船運成本上漲的問題，與貿易相關的不確定性、和 / 或諸多困境讓企業難以招聘到合格的工人。」

很多企業使用「非薪資策略」，比如獎金和長假津貼，來招聘工人。大多數企業預計，未來六個月內，薪資將繼續以「溫和至適度」的速度增長。

一些地區的零售商和批發商對川普關稅所造成的成本上漲感到憂心忡忡。一些美國製造商報告稱，由於關稅推高原材料成本的緣故，正在漲價。而另一些製造商則苦於無法將增加的成本轉移給消費者。

克利夫蘭地區近三分之二的製造業於 9 月和 10 月提高了價格。這已經是連續第五次，褐皮書報告顯示該地區超過一半的製造商提高了價格。

費城一家公司報告稱其對主要零售客戶宣布價格的上漲對其有「重大阻力」。該地區的其他公司表示，由於關稅，使其難以達到外國競爭者的價格。

波士頓聯儲表示，「新車價格預計將繼續上漲，以彌補近期實施的關稅帶來的壓力。」

此外，商業和住宅房地產業表現參差不齊。除南卡羅來納和北卡羅來納受颶風 Florence 影響外，美國旅遊業出現增長。美國消費開支溫和上升，通膨水平溫和至適度。

聯準會褐皮書發布後，納指下跌逾 200 點，跌幅超過 2.7%。道指下跌逾 300 點，刷新日低至 24895.35 點，標普 500 指數跌 1.7%。