10月製造業採購經理人指數升至 5 個月高點

IHS Markit 週三 (24 日) 公布數據顯示，10 月美國製造業採購經理人指數 (PMI) 從 9 月的 55.6 升至 5 個月高點 55.9；服務業採購經理人指數從 9 月的 53.5 升至 54.7，創下 2 個月高點，顯示美國正處於強勁的經濟擴張期。

美國製造業 PMI 趨勢圖。(圖：tradingeconomics)

9 月受到惡劣天氣影響後，10 月美國經濟增長步伐再次轉強。PMI 指數增長與經濟成長率基本保持一致，年增 2.5%。

歐元區 10 月採購經理人指數跌至 2016 年 9 月以來的低點，然而，美國 10 月製造業採購經理人指數表現優於預期，反映客戶需求增加帶動美國國內經濟改善。

然而，通膨成本仍是美國顯著的問題，10 月服務業投入成本通膨加速至 2013 年 9 月以來最大幅度，製造業投入成本通膨亦創 5 個月最高點。

威廉遜指出：「國內經濟仍然是客戶需求的主要推動力，而出口停滯不前、貿易受到關稅抑制的跡象越來越明顯。」

威廉遜解釋：「關稅推動價格進一步大幅上揚，加劇了美國內需強勁帶來的價格壓力上升趨勢。貨物的平均價格上漲速度是過去七年來最快的一次，而服務業的平均收費則是全球金融危機以來的第二大漲幅。」

IHS Markit 首席商業經濟師威廉遜 (Chris Williamson) 表示，面對貿易擔憂，國內經濟靈活性，以及調查數據顯示的強大價格壓力，都將提高聯準會 (Fed) 將在年底前再次升息的預期。

採購經理人指數是介於 0%~100% 間，指數高於 50% 意味著製造業或非製造業景氣正處於擴張期，低於 50% 代表處於緊縮期。