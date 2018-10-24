川普繼續抨擊Fed主席鮑爾：他威脅美國經濟成長

美國總統川普繼續對聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 開砲，直接指責他威脅美國經濟成長，而且似乎很享受升息。

川普週二 (23 日) 接受《華爾街日報》專訪，表示他了解央行長期以來的獨立性，但也對鮑爾挑明說，他就是要低利率。川普說，每次自己有了一些成績，聯準會就要升息，鮑爾「似乎看起來很樂於升息」。

川普表示，他對聯準會非常不滿，因為歐巴馬時代是零利率。

川普用個人的口吻來描述經濟，對他上任以來的經濟數據形容為「我的數字」，並說，「我的經濟狀況很好。」他比較他與歐巴馬時代的經濟表現，表示歐巴馬時的經濟成長完全靠低利率。

川普說，現在可能言之過早，但是他也許會後悔提名鮑爾。

美國聯準會今年已經 3 次升息，預計 12 月時還會再升一次。鮑爾先前表示，聯準會希望將利率至少升到自然利率，即不會刺激也不會減緩經濟增長之最適利率水準，而對於川普歷次的批評，鮑爾表示，他專注的是處理經濟的不確定性，控制自己能做的事。

前兩週美股大跌後，川普曾批評聯準會「發瘋」、「愚蠢」，認為美股下跌要怪聯準會升息，而升息過快將威脅美國經濟的健康。

在這次專訪中，記者希望他自己提出經濟的最大風險時，川普所給的答案依舊是聯準會。

川普說：「對我來說，聯準會是最大的風險，因為我認為利率升得太快。」