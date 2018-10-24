不只義大利 法國的預算計畫竟也讓人擔憂

有關義大利未來的支出計畫，市場近來一直都戰戰兢兢。其實，還有其他國家也正在挑戰歐洲的財政規則。

法國 -- 歐洲第二大經濟體 -- 上週接獲了來自布魯塞爾的一封信件。該信件警告，法國 2019 年的減債計畫，並不符合巴黎與歐盟先前達成的協議。西班牙，比利時，與葡萄牙亦接獲歐盟的告知。

以法國而言，在 2019 年的預算計畫裡，今年結構性債務下降 0.1%，2019 年下降 0.3%。但巴黎於 4 月同意每年削減結構性赤字應達 GDP 的 0.6%。

儘管布魯塞爾警告巴黎的語調，要較對羅馬輕得多，但這兩國之間的相似之處，要較不同之處多得多。

Tressis Gestion 公司首席經濟學家 Daniel Lacalle 告訴 CNBC 說：「法國 2019 年預算計畫顯示，政府係高度依賴樂觀的稅收，完成財政預算，」

義大利 2019 年的預算計畫對經濟預測也非常樂觀，亦因而遭到批評。

Lacalle 指出：「以法國而言，他們的預算很難被歐洲委員會接受，因為自 1974 年以來，法國就未曾有過平衡的預算，還有至少 11 次，未能達成赤字目標。」

根據歐洲統計局 Eurostat 的數據顯示，自該局於 1978 年開始記錄法國的數據以來，法國從未有過預算盈餘。義大利自 1995 年開始提供資料，也從未有過預算盈餘。