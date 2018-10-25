南韓第3季GDP年增2.0% 增幅不如預期

南韓央行週四 (25 日) 公佈第 3 季 GDP 初值年增 2.0%，增幅不如預期，為 2009 年第 3 季以來最低水平。南韓第 3 季國內投資大幅下滑，抵消了政府實施刺激措施和出口增長的正面影響。

南韓第 3 季 GDP 年增 2.0%，低於經濟學家預估值 2.3%，季增 0.6%，略低於預測值 0.8%。佔南韓 GDP 近一半的民間消費第 3 季季增 0.6%，政府支出季增 1.6%。

南韓 GDP 年增率 (近五年來表現) 圖片來源：tradingeconomics.com

南韓第 3 季 GDP 表現不如預期，主因在於建築投資按季萎縮 6.4%，為亞洲金融風暴以來最大降幅，南韓政府控制不斷飆升的房價，使得建商建造房子的意願降低。另一方面，韓國企業對於全球需求感到存疑，因此不願增加投資力道，企業設備投資季減 4.7%。



韓國政府週三 (24 日) 公布最新振興經濟與創造就業措施，包含提供中小企業 15 兆韓元的財務支援，以及調降燃料稅 15%，以刺激消費。然而，韓國 KOSPI 指數收盤仍走低，此外，受到美股 24 日遭拋售影響，韓股 25 日開盤下跌約 2.5%。

韓國股市 25 日開盤走勢

分析師指出，全球金融市場動盪、不確定的貿易戰局勢、基本工資急速上調 16% 以及民眾懷疑政府控制房市的能力，皆對經濟增長前景帶來隱憂。

韓國為以出口為導向的國家，若美中貿易戰持續升溫，而中國經濟增長因此放緩，對於商品需求可能將下滑，進而影響韓國出口。淨出口第 3 季對 GDP 貢獻為 1.7%，出口額季增 3.9%。