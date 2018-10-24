創業家搶攻點數經濟 今年雙11業績有望創新高

迎接電商年度盛事雙 11，創業家 (8477) 以「點數」做為最大迎戰利器，旗下生活市集、好吃市集將自 25 日起推出雙 11 首波前導活動，主打「雙重點數大方送」。創業家表示，今年上半年每股盈餘已超越去年全年表現，並看好今年雙 11 業績可望再創高峰，預期下半年藉由雙 11 等年度大檔加持，營收與獲利表現將更為樂觀。創業家指出，今年下半年正式進攻點數經濟，而自 9 月份發行以來，站內點數使用率已達 3 成以上，後勢可期。而今年也將特設購物攻略頁彙整活動內容與資訊，幫助消費者整理活動進度及消費好康，直接統整怎麼買會最划算。



而針對今年雙 11 服務面的提升，創業家提到，除了擴大與金物流策略夥伴的優惠合作，也提前針對雙 11 布局強化 CRM 服務，今年起調整客服團隊，增加「線上客服」的比重，平均等候時間介於 40-60 秒，用戶平均滿意度高達 96% 以上，期望為廣大消費者在雙 11 檔期提供優質的線上客服服務。



創業家總經理廖家欣表示，目前整體行動端業績已達 8 成，而面對電商年度盛事雙 11 檔期，今年將結合行動端優勢，搭配點數經濟的重點佈局，以及持續運用 AI 輔助數位廣告配置最佳化、達到動態絕對低價，全面提升用戶的黏著度，進而為站上買氣注入一波全新動能。此外，透過與策略夥伴在金物流方面的擴大合作，今年雙 11 也將會提供消費者更多元、更有感的優惠回饋，全力搶攻雙 11 商機。