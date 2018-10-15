創業家導入街口支付 4%回饋搶佔雙11檔期商機

創業家 (8477) 積極拓展行動端布局，今宣布旗下電商平台生活市集、好吃市集與街口支付攜手合作電子支付服務，每筆消費不限金額皆可獲得 2% 街口幣回饋，生活市集、好吃市集則全站再回饋 2% 集集點，等同只要消費即可獲得總計 4% 回饋，預期將帶動新客消費力道，更為雙 11 檔期挹注一波強勁新動能。根據金管會統計，截至 2018 年上半年，行動支付累計總交易金額達 356.1 億元，較 2017 年大幅成長超過 1 倍；而國發會指出，2017 年行動支付的普及率為 39.7%，已較 2016 年的 24.4% 大幅成長，更預期今年普及率可望進一步增加至 48.5%，顯見行動支付的成長動能相當強勁。



創業家總經理廖家欣表示，台灣智慧型手機上網率高達 8 成，而隨著行動支付環境日益成熟，網路購物已成為主要消費場景，帶動整體行動端商機爆發，看好此次與街口支付合作，預期也將聯手再創行動商機新高峰。



創業家指出，有鑒於主要用戶年齡層 25-44 歲，與街口支付的主要客群輪廓有所重疊，未來也期望擴大服務更多元的消費族群。展望今年雙 11，除了攜手策略夥伴提前擴大金流支付服務範圍，以及規劃線上客服等多樣化數位服務，期望在雙 11 主活動開始之前就漸進式提升消費者黏著度，搶攻雙 11 商機。

