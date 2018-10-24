聲寶處分東莞及台中廠 土城廠明年動工 估前三季每股賺逾1.3元

聲寶 (1604) 積極活化土地資產，土城廠 4821 坪土地正在內政部審核中，預計 12 月與日本大型企業簽意向書，雙方合作開發，順利的話，明年上半年動工，兩年內完工。聲寶因處分東莞廠土地，每股貢獻 0.4-0.5 元，若加上上半年獲利，法人估，聲寶前三季每股盈餘逾 1.3 元。聲寶總裁陳盛沺今天指出，聲寶積極活化土地資產，土城廠逾 4000 坪土地規劃一棟老人住宅外，另二棟原為住宅則考慮變更為住商，目前土城廠正在內政部地目變更中，從工業區用地變更為住商綜合區。



根據聲寶規劃，土城廠預計 12 月與日本大型企業簽意向書，雙方合作開發及整個區域設計，偏向 60 歲以上銀髮住宅，建案約 1.5-2 萬坪，建案總金額 60-70 億元，預計明年上半年動工，兩年內完工。



此外，聲寶中國大陸東莞廠及台中土地，其中東莞廠將於第三季認列，處分收益約 2.2 億元，每股盈餘貢獻 0.4-0.5 元，至於台中潭子廠土地則預計明年第一季認列收益，處分利益為 3.69 億元，以年底股本 38.72 億元來看，可貢獻每股純益 0.95 元。



至於林口山坡地未來朝類似南港軟體園區方式發展，林口會以科技園區方向，引進附加價值高的企業，旅館及商場也有，也計劃找國際團隊開發。



聲寶日前公告辦理現金減資完成實收資本額變更登記，舊股最後交易日為 12 月 3 日，減資換發新股自 12 月 11 日起上市買賣。減資前資本額為 48.4 億元，減資後降至 38.72 億元，減幅 20%，減資後每股淨值由 14.99 元提高至 16.1 元。



陳盛沺指出，今年聲寶本業營運下滑，儘管整體市場是下滑，但公司仍會反省為何衰退，產品提供速度或是品項不夠，經銷商戰利需要再加強等，盼讓組織更有效率，同時聲寶也攜手 SAP 台灣 (思愛普台灣)，引進資訊系統，逐漸轉型製造、服務及銷售一體的服務為導向公司。

