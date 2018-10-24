中國版QE來了？分析師：年底再度降準可期

中國官方上週五重啟公開市場操作 (OMO) 後，外界預期今年年底前人行還有機會宣佈再降準。此外，人行也在本週一晚間發文指出，再增加再貸款和再貼現額度 1500 億元，增加對小微、民營企業的信貸投放，有分析人士解讀，此舉頗有「QE」意味。

人行自上週五重啟公開市場操作後，今日再進行人民幣 1500 億元 7 天期逆回購操作，四天累計淨投放人民幣 4200 億元，主要是為了「對沖稅期、政府債券發行繳款等因素的影響，維護銀行體系流動性合理充裕。」

再次降準可期

從市場表現來看，儘管人行從上周一 15 號正式啟動新一輪定向降準，重啟 OMO 並通過逆回購連續四日淨投放，但由於適逢稅期，市場資金利率仍持續向上。目前政策方向依舊以穩定經濟成長為主，預計接下來人行還會持續中性偏寬鬆的政策，和積極財政政策配合，包括逆回購、中期借貸便利及降准在內的工具組合將繼續實施，看好未來定向降準還有機會。

尤其上週經濟數據出爐後，不僅中國第三季 GDP 年增 6.5%，不如市場預期的 6.6%，創九年新低，讓市場對人行再降準的預期升溫。

北京大學國民經濟研究中心表示，考慮到社會融資增速持續下滑，經濟持續有下探壓力，預期人行還可能進一步降準。華泰證券宏觀研究認為，社融增速在口徑未調整情況下出現下跌，加上企業融資向銀行表內融資傾斜，預測人行年底左右還有機會再降準。

中國版 QE?

除了降準還有機會，本週一晚間人行在官網發文表示，為改善小微企業和民營企業融資環境，再增加再貸款和再貼現額度 1500 億元，支援金融機構擴大對小微、民營企業的信貸投放。

有分析人士認為，人行這個個民營企業債券融資支持工具有「QE」的意味，但也有自己的特點：第一，這是結構性的貨幣政策，主要用來支援民營企業，第二，人行目前還沒有直接購買資產，而是出售信用風險緩釋工具、擔保增信等方式間接提供信用，可視為結構性支援民營企業的貨幣政策。

方正宏觀分析師盧亮亮在最新報告指出，目前信貸傳導機制並不順暢，人行以各種政策工具釋放的流動性始終停滯在銀行間。而商業銀行的「錢」的流向取決於信貸資產的風險收益，在無利可圖的情況下，中國官方只能通過擔保增信或優惠利率（補貼）引導銀行信貸行為。問題在於，目前經濟處於向下週期，也延長了企業的出清週期，也掩蓋金融風險，讓調整結構的效果事倍功半。