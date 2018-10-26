北京救市放大絕？傳更大規模的「減稅降費」政策即將出爐

中國近來陸續祭出拉抬經濟的新政策，有消息人士透露，接下來將推出力道更大的新政策，主要強化出口退稅，降低企業非稅負擔等。

《上海證券報》報導，有權威人士透露，未來政策重點將體現在加快推動增值稅三檔變兩檔的調整，加大出口退稅力道，降低企業非稅負擔等，預計國家發展改革委員會很快就會推出針對性措施。

隨著近年去槓桿推行對實體經濟影響逐漸顯現，當初在金融寬鬆周期內靠著低價資金大規模舉債加槓桿以及受去產能影響的企業，如今所受衝擊最大，包括近來債市集中違約，或股市大跌引發的股權質押風險，民營企業皆首當其衝。

消息指出，目前發展改革委員會正研究有關地方建立民營企業貸款風險補償機制的做法，希望鼓勵地方設立基礎設施民間投資基金，希望能把金融資源流向民營企業。

官方表態力挺民營企業

近來中國官方在政策面對民營企業的表態與支持措施也相繼出爐，包括先前召開的國家金融穩定委員會強調，特別要聚焦中小微及民企融資難問題。上週「一行兩會」的首長也同步喊話，支持資金輸血紓解民企股權質押風險。

本週一 (22 日) 中國人行 (PBoC) 更在官網上發文指出，為了改善小微企業和民營企業融資環境，將再增加再貸款和再貼現額度人民幣 1500 億元，支持金融機構擴大對小微、民營企業的信貸投放。

本週二 (23 日) 同樣有官方內部消息人士透露，人行計劃向中債信用增進公司提供人民幣 100 億元，為民企發債提供增信支持。

除了上述政策，減稅政策也是今年財政政策的一大重點，上個月財政部部長劉昆指出，今年全年減稅降費規模預計將超過人民幣 1.3 兆元，同時正在研究更大規模的減稅，也讓市場對接下來更大規模的一次性減稅政策預期不斷強化。