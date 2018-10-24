〈分析〉G20終將碰頭 中美官員為何對川習會不抱期望

隨著中美貿易戰大事化小的前景越趨悲觀，外界對於接下來美國總統川普和中國國家主席習近平在 G20 的會晤能取得成果的期望也越來越低。

中美雙方不抱指望

外電報導，川普國家經濟委會會主席庫德洛證實，中美領導人會在 11 月 30 日至 12 月 1 日在布宜諾斯艾利斯舉行的 G20 會議上「見見面」，庫德洛希望兩位領導人可以就一些基本原則達成一致，但也坦言自己對此不抱太大指望。

有不願具名的中國官員也私下表示，北京方面對 G20 會晤的期望也很低，美方先前提出挑釁性的前提條件清單，根本無助於解決問題。

民眾企業開始有感

目前中美雙邊累計對 3600 億美元商品加徵關稅，不僅兩邊消費者已開始「有感覺」，就連美國工業巨擘霍尼韋爾 (Honeywell International)、工業機械設備生產商卡特彼勒 (Caterpillar) 等企業對關稅實施都很有感，忙著思索該如何調整供應鏈。

中國方面，先前希望透過進口美國能源與農產品以化解衝突的中國官員，如今也認知到此路行不通，開始改變心態準備進行長期鬥爭，適應中美關係的「新常態」。

目前中國官員更常私下討論如何「穩定」局勢，避免中美衝突再升級。從美國方面的強硬言論，讓中國也認知到，美方就是著眼要戰略性遏制、限制中國經濟崛起。

圖：AFP

中國準備打長期戰

認清現實後，目前中國更把焦點放在國內，加上上周發布的經濟成長數據低於預期，政府忙著推出各項政策支持中國經濟成長、保護受貿易衝突的行業，例如發聲支持民營經濟、穩定金融市場等。

美國康乃爾大學經濟學家、曾任國際貨幣基金組織駐華官員的 Eswar Prasad 直言：「中方正在準備做長期鬥爭」對於目前中美貿易衝突，Prasad 坦言：「我真的覺得沒有簡單的解決辦法」。

美方還不肯妥協

對川普政府來說，目前態度則顯示美方認為和中國達成重大妥協的時機還沒到，更忙著對外宣傳美國關稅對中國經濟造成的損害，例如近來中國匯率與股市暴跌等。

庫德洛在先前演講更指出：「我們現在擁有經濟優勢。人民幣貶值完全就是因為人們從中國撤資，」在此同時，「我們正處於繁榮。我們能夠支持我們的行動。我不確定他們能不能。」

美國康乃爾大學經濟學家 Prasad 認為：「我認為目前沒有再採取新一步敵對行動，就是對川習會談判的最佳預期」先前川普曾威脅還要再對中國其他 2670 億美元銷美產品再發起關稅，引發國內嚴正批評。

圖自彭博

川普葫蘆底到底賣甚麼膏藥

但對中國來說，即使積極在檯面下運作，希望能讓貿易戰情勢有所緩解，但還有另一項令人頭疼困擾：便是中國官員依舊不清楚川普的真正態度，究竟是完完全全的鷹派，還是為了選舉或個人政治利益故弄玄虛，之後便打算和談達成協議。

其實不只中國，可能連美國華盛頓政府的內部官員，對於總統打這場貿易戰的真正意圖，一樣一頭霧水。