A股再添利多 人行宣布再增加再貸款和再貼現額度1500億元

中國人民銀行 22 日決定，為改善小微企業和民營企業融資環境，再增加再貸款和再貼現額度人民幣 1500 億元，發揮其定向調控、精準滴灌功能，支持金融機構擴大對小微、民營企業的信貸投放。

今年 6 月，人行已經增加了再貸款和再貼現額度人民幣 1500 億元，相當於今年內央行已累計增加 3000 億元再貸款和再貼現額度。

央行表示，資本充足率達標、符合宏觀審慎要求、監管合規的金融機構，若小微和民營企業貸款佔比高、存貸比指標較高、借用再貸款後能夠增加信貸投放的，可向當地人民銀行分支行申請再貸款和再貼現。人民銀行分支行要加大政策支持力度，符合條件的及時發放。

對此，中信證券固定收益首席分析師明明認為，在民營企業融資難融資貴的背景下，可以通過央行擴表帶動民營企業融資擴張。

具體來說，央行提供初始資金，比如通過再貸款再貼現，以信用增進的方式支持民營企業融資是一個比較好的方式。明明認為，這同時也可以解決當前貨幣政策傳導機制不暢的問題。

央行人員表示，央行積極支持商業銀行、保險公司以及債券信用增進公司等機構，在加強風險識別和風險控制的基礎上，運用信用風險緩釋工具等多種手段，支持民營企業債券融資。

22 日召開的國務院常務會議後，也決定設立民營企業債券融資支持工具​​，以市場化方式幫助緩解企業融資難。

會議決定，對有市場需求的中小金融機構加大再貸款、再貼現支持力度，提高對小微和民營企業金融服務的能力和水平。