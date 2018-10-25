股市重挫、川普經濟學效益消退？Fed該考慮停止升息？

長達 3 週的股市下跌走勢可能顯示市場擔心美國減稅和政府支出的大規模刺激方案效應比預期消退地更快，對聯準會 (Fed) 而言這是考慮何時停止升息的核心問題。

就目前而言，標準普爾 500 指數本月下跌超過 7%，週二 (23 日) 跌至 7 月水平，不太可能破壞 12 月 Fed 繼續收緊貨幣政策的計劃。

《路透》分析指出，然而，對美國企業而言，因貿易戰帶來的關稅和獲利增幅受限的擔憂所引發的股市重挫，可能開始足以說服 Fed 縮減明年甚至 2020 年繼續升息的計劃。

股市未來出現的拋售可能會影響 Fed 的決心，因為投資人的動作代表了過熱的美國經濟無法承受與貿易相關的衝擊，包括全球成長、物價上揚和借貸成本上升。

Bruderman Asset Management 首席市場策略師 Oliver Pursche 表示，「很明顯，市場認為 Fed 過於強硬。」

Essex 的 FX Analytics 合夥人 David Gilmore 表示：「市場開始懷疑川普減稅和放鬆管制產生的美好時光是否已成過去式。」

由於川普總統簽署並實施 1.8 兆美元減稅財政刺激措施，美國第 2 季經濟年均成長率為 4.2%，超過其潛能的 2 倍。自此之後它可能會略微降溫，但 Fed 預計明年仍會成長 2.5%，回歸正常的經濟成長走勢。

通貨膨脹的跡象和強勁的勞動市場使得 Fed 能夠適應逐步的逐季升息週期。但現在需要確定提高生產率的財政政策何時會因貿易政策而黯然失色，因為這可能引發通貨膨脹。正如 Fed 官員所預測的，答案可能決定是否將現在僅略高於 2% 的利率最終升至近 3.5%。

股市是否會讓 Fed 考慮縮減升息次數？ （圖: AFP）

亞特蘭大 Fed 分行主席 Raphael Bostic 週二告訴記者，「問題是...... 我們是否會迅速恢復到刺激政策前的經濟環境？」他補充說，雖然他將市場走勢視為與企業對話的「訊號」，但數據並未表明經濟正開始出現放緩。

他說，「我們必須非常注意經濟是否能夠真正自行前進，或者它是否受其他東西所支撐，以致當它們被移除時會顯示出一些弱點。」

高盛經濟學家估計，今年稍早上漲的股市對經濟成長的 0.5 百分點的貢獻在 10 月消失了。股市若進一步下跌 10% 將加劇拖累，再加上「逐漸消退」的財政支持，可能會讓明年經濟成長率低於 2%。

美國工業巨頭 Caterpillar (CAT-US) 和 3M 公司 (MMM-US) 週二發布財報，由於全球經濟放緩、美元走高以及美中關稅僵局沒有明顯結束，獲利令人失望。這種情緒以及對中國經濟放緩和地緣政治緊張局勢升級的擔憂，引發了周二股市大跌。

在 3 月公佈對中國商品加徵關稅前，標普指數中 23 家中國曝險程度最高的美國企業表現輕鬆超過同行。而據 Fathom 諮詢公司估計，自此之後局勢急劇逆轉，這些企業已落後同行近 15%。

升息往往會拖延經濟放緩，使 Fed 何時該停止升息的問題變得複雜化。達拉斯 Fed 分行主席 Robert Kaplan 本月指出，Fed 的「巨大不確定性」是決定稅收和開支效應何時會消退以及經濟能夠維持什麼樣的成長幅度，「當眼前有這麼多的財政刺激計劃時，實在很難判斷。」