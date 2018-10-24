〈半導體景氣冷〉記憶體需求前景不佳 美光遭海納降評

美國記憶體晶片大廠美光週二 (23 日) 遭降評，海納國際 (Susquehanna) 的分析師指出，企業和雲端的需求將較具挑戰性，將美光評級從正面下調至中性，同時下修目標價格。

海納國際的分析師 Mehdi Hosseini 指出，由於雲端計算供應商削減設備支出，使晶片需求不斷惡化，因此將美光的評級從正面下調至中性，目標價格則由 75 美元大幅下調至 45 美元。

美光股價自 5 月底以來，已重挫約 38%，23 日下跌 2.72% 至每股 38.68 美元。

美光股價今年日線走勢圖

Hosseini 週二表示，最近的研究顯示，2019 年上半年雲端和企業支出預期的增長疲弱，上半年整體的記憶體需求變得更加不確定，存在重大的下行風險，而當中伺服器 DRAM 的需求預估下滑最大，平均售價 (ASP) 將走低。

而由於需求下滑，Hosseini 預測記憶體晶片的價格在 2019 年第 1 季將下滑，預期比今年第 4 季的價格低上 10-15%。而需求下滑代表著，美光將囤積庫存，以避免價格近一步下滑。



Hosseini 同時將 SK 海力士 (0660-US 的評級從正面下調至中性，並將 Seagate(STX-US) 的評級從中性下調至負面。iShares PHLX SOX 半導體 ETF 本月已走跌 11%。

Hosseini 並非唯一一位對半導體產業看法不樂觀的分析師。上週，摩根士丹利 (Morgan Stanley) 的晶片分析師 Craig Hettenbach 提出警告，認為該行業大部分的公司，皆受到庫存增加和經銷商下訂過多的影響，將半導體產業評級從與大市同步 (In-line) 下修至前景謹慎 (Cautious)。