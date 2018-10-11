美光CEO：投資者錯了 市場結構變化使晶片需求更多元化

美光 (MU-US) 執行長 Sanjay Mehrotra 週三 (10 日) 於 Insight 2018 接受採訪表示，他認為現在的市場結構已改變，記憶體晶片需求來自許多不同的設備，需求不再局限於個人電腦市場，投資者卻仍認為，晶片需求是跟隨著筆電和伺服器週期變化。

Mehrotra 指出，科技公司正在投入更多的資本支出，加速發展數據中心、自動駕駛和互聯網設備，這些領域皆將使記憶體晶片的需求攀升。他表示，以需求來源來說，當今的產業基本面已出現變化，記憶體為終端市場帶來的價值亦有所改變。



然而，投資者似乎認為記憶體晶片行業仍受到傳統筆電和伺服器的周期所影響，因此預期該行業會出現供應過剩的情況，導致美光股票遭拋售。

在 10 日美股遭拋售後，美光股價今年跌幅達約 4.7%，10 日下跌 1.56% 收於每股 41.61 美元。費城半導體指數今年下跌約 3.5%，10 日大跌 4.46% 至 1242.10 點，為今年 2 月初以來的最大單日跌幅。

美光股價日線走勢圖

Mehrotra 指出，過去記憶體晶片產業出現供需失衡時，不平衡的情形與影響時間通常皆較長，但現在由於需求來自多面向，失衡情況維持期間將較短，他預計情況可能會在 1-2 季內改善。

投資者另外擔憂的點為美中貿易戰美光的影響，中國對美光進行調查，並阻擋該公司記憶體晶片部分銷售，美光高層在上一季財報會議中表示，美中貿易戰的關稅，預期將使該公司的毛利率受損 50 至 100 個基點。

美光表示需要 3 至 4 季來調整因關稅受到的影響，Mehrotra 週三指出，針對銷售至美國市場的產品，公司將把產地從中國轉移至其他國家，美光在美國、蘇格蘭、日本、台灣和新加坡皆設有生產工廠。

分析師看法

分析師對美光轉為較保守的看法，投行 Piper Jaffray 的分析師 Harsh Kumar 給予美光中性的評級，目標價格為每股 48 美元。Kumar 指出，針對庫存問題、美中貿易戰以及整體記憶體晶片市場的需求預測，他希望看到美光能提出一些更具體的解釋與做法。

FactSet 數據顯示，華爾街分析師給予美光的目標價格有所下滑，在 8 月底時，平均目標價格為 81.45 美元，但目前下滑至 68.91 美元。

另一方面，Kumar 指出，美光財務健康情況良好，該公司過去 3 年皆可獲利，且正在執行庫藏股回購。