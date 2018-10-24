麥當勞更新門市 國際成長見效 美國本土有待加強

麥當勞 McDonald's (MCD-US) 股價週二 (23 日) 因優於預期的第 3 季度財報而上漲，其國際市場表現強勁，美國客戶支出也增加。

美國的價值優惠菜單項目，及改良過的 1 美元菜單等，都幫助吸引了顧客。其中，更大的單筆消費額也表示顧客願意在麥當勞花費。雖然餐廳加盟主希望客流量可以成長，但國際海外的表現令人鼓舞。許多國際市場已經做出了一些正在美國推出的改革。

該公司股價週二上漲 6.31%，為 2015 年 10 月以來最大漲幅。最新財報顯示：

每股純益 EPS 為 2.10 美元，高於分析師預測的 1.99 美元。

營收年增 -7%，為 53.7 億美元，但高於估計的 53.2 億美元。

同店銷售額美國成長 2.4%，與預期一致。全球成長 4.2%，高於預期的 3.6%。

營業利潤下滑 13% 至 16.4 億美元，低於去年同期的 18.8 億美元。

整體顧客量小降。

儘管如此，由於麥當勞重新翻新餐廳、並增加自助點餐亭、餐桌服務等升級服務，獲利及營收較一年前有所下降。該公司還試圖改進其菜單，包括添加新鮮的牛肉漢堡包和新的咖啡飲料，並與 Uber Eats 合作外送服務。

這些升級並沒有提升營收及獲利，使美國四分之一的餐館運營商本月會面，正在考慮聯合起來希望總公司能提供更多支援。對此，執行長 Steve Easterbrook 在一份申明中提到，仍然相信公司策略將推動長期有利可圖的成長。

在菜單的選項中，麥當勞也從「1 美元 2 美元 3 美元」菜單中刪除了其「快樂兒童餐」，瑞信指出，原本要價 3 美元的兒童餐折扣達 25%。

整修後二代店問題

RBC Capital 分析師 David Palmer 週二表示，正在進行店內改變的麥當勞門市，通常會在施工時段減少 30% 至 40% 營收。

麥當勞財務長 Kevin Ozan 提到，完成一個店面整修後的銷售和客人數，恢復期時間也有點不一致。此後已制定新計劃，試圖用開幕式等店慶來吸引回流客。

Palmer 表示，海外的麥當勞據點已經做了很多這些餐廳更新和數位計劃，並且已經取得了成效。本季度在英國、澳大利亞、和法國等國際主要市場的同店銷售額增長 5.4%，高於分析師預期的 4.1%。

麥當勞股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

麥當勞在美國每季度翻新約 1000 家門市，併計劃在 2018 年國內花費約 16 億美元，其中大部分資金用於加快這些改造的步伐。Easterbrook 在電話會議上表示，按照這種速度，該公司預計到 2019 年底將完成 12000 多家餐廳更新。

雖然麥當勞為加盟店提供了一些經濟支助，但大部分負擔都落在了盟主身上。Global Data Retail 執行總監 Neil Saunders 認為，只要營收和獲利能成長，盟主支付費用應不會是問題，但因成長緩慢，造成了盟主對總公司策略的質疑。

對於美國同店比成長數字，Bernstein 分析師 Sara Senatore 認為麥當勞銷售模式還是持有其強度。

與監管機關 SEC 的文件中麥當勞提到，預計物價成本應升 2%。