蘋果將於明年向全球推出影音訂閱服務

據外電報導，蘋果 (AAPL-US) 的影音服務將在明年於 100 多個國家推出。知情人士表示，蘋果計劃在 2019 年上半年在美國推出影音服務，並將之後時向全球推出該項服務。

據外媒表示，蘋果的原創內容影音服務將免費提供給 Apple 設備所有者。雖然蘋果的內容將免費提供，但蘋果將鼓勵用戶註冊其他有線網路，如 HBO 或 STARZ 的電視訂閱服務，其他公司的訂閱將能直接通過 iOS 和 tvOS 上的電視應用程序進行購買。

影音服務將於 2019 年上半年在美國上市推出，並在接下來的幾個月內向全球範圍進行擴展。意味著首次推出將僅限於美國，影音服務在之後才會擴展到其他國家。

知情人士表示，蘋果公司正在與內容提供商就攜帶電視節目和電影所支付的費用進行談判，目前還不太清楚蘋果的原創內容將如何與第三方服務一同建立方案。此外，雖然蘋果影音服務預計將在全球推出，但通過電視應用程式提供的訂閱可能會因國家或地區而異。

蘋果將通過影音媒體服務提供第三方內容並向全球大多數國家推出，此舉增加了蘋果的競爭優勢並能夠與亞馬遜 (AMZN-US) 的 Prime 影音和 Netflix(NFLX-US) 競爭，這兩家公司都在 190 多個國家和地區推出影音服務，但亞馬遜的 Prime 影音頻道功能僅售出 Showtime 和 HBO 等第三方服務，並且僅在四個國家和地區提供。

蘋果正在展露對於內容服務的野心，並積極進行部署。昨日喜劇演員 Steve Carell 就表示將重返電視節目並與 Reese Witherspoon 和 Jennifer Aniston 一起拍攝一部專門為蘋果影音服務而打造的電視劇。