LINE購物回饋奏效 網家PChome購物單日業績成長25倍 占比達20%

網家 (8044) 旗下 PChome24h 購物為預熱雙 11 買氣，自 10 月 22 日起，祭出連續 10 天的 5%LINE Points 開幕慶加碼，活動開跑首日帶動 PChome24h 購物於 LINE 購物的業績表現相較進駐首日激增超過 25 倍，業績占比更一舉飆升，占比達 PChome24h 購物全站的 2 成，隨開幕慶活動的買氣持續延燒，看好後續的合作綜效。網家指出，去年 PChome24h 購物在雙 11 期間有超過 9 成流量來自行動端，加上自今年第二季接續導入五大行動支付後，行動支付業績約占整體的 2 成，其中以 LINE Pay 最受到消費者歡迎，除 PChome24h 購物已於 10 月 18 日正式進駐 LINE 購物外，今年更是多箭齊發積極備戰，網家表示，除了倉儲物流、商品備貨、促銷優惠、金流回饋、消費娛樂等已全面布局就緒外，將接續展開全面性的多元跨界合作。



網家表示，去年斥資上千萬元打造雙 11 盛典，今年更將擴大投入雙 11 晚會，預算為去年的兩倍，並持續採取「多渠道 + 跨螢幕」的整合策略，打造升級版的「娛樂 + 消費」體驗，雙 11 五天檔期目標業績上看 30 億元，持續開創新高紀錄。





