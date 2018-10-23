外資布局反向ETF又大賣權值股 法人偏空操作短期恐難強彈

隨著陸港股今 (23) 日大跳水，亞股多不支大跌，台股重挫多達 199 點，終場收在全日最低點 9775.2 點，三大法人合計賣超台股 163.37 億元，其中，外資就賣了 132.07 億元，而外資單日買超前 10 大熱門標的有 3 檔是反向 ETF，避險意味濃厚，賣超前 10 大則以權值股和陸股正向 ETF 為主，顯示對後市的看法並不樂觀。

外資今日買超前 10 大最多是瑞儀，但買超不到 9000 張，其次元大台灣 50 反 1 達 6000 張，兆豐金、亞泥、彩晶和富邦台灣加權反 1 均超過 2000 張，國泰台灣加權反 1、南電、光寶科和宏碁逾 1600 張。

而外資賣超前 10 大分別為元大滬深 300 正 2 多達 38000 張，元大台灣 50、開發金均達 1.6 萬張，中信金、富邦上証正 2、台積電和聯電均逾萬張，而國泰金、友達和新光金也在 9000 張上下。

觀察 10 月以來外資實際上僅零星買超 3 個交易日，3 周以來合計賣超逾 1300 億元，從外資籌碼面和國際紛雜的負面消息來看，還是相當不利作多。

投信方面同樣僅見零星買單，買超前 10 大為上海商銀逾 1500 張，台表科、中華電、華新、遠傳、潤泰材、瑞儀和台達電均逾 500 張，頎邦和新興則在 300 張之上，並無明確布局細族群的趨勢。

而投信賣超前 10 大同樣以權值股為主，也對大盤產生壓抑效果，其中，亞泥遭賣 5600 張、開發金 3600 張，台泥 2600 張、國喬逾 1000 張，中鋼、百和、華新科、國巨、正新和禾伸堂均逾 500 張。

從主要內外資法人的布局來看，目前大盤的籌碼仍相當不穩定，若主要市場陸股、美股持續不穩，台股僅可期待零星個股表現，短線難期待強彈。