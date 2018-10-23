貿易戰升溫，惠譽研究機構下調台灣明年經濟增速估值至2.3%

路透報導，國際信評機構惠譽旗下研究機構 --Fitch Solutions Macro Research 公布最新報告顯示，中國和美國貿易緊張情勢升溫，料將令台灣明年經濟成長動能減緩，因此下調台灣明年經濟成長率估值，由初估的 2.6% 下調 0.3 個百分點至 2.3%。該研究機構指出，因明年貿易遭遇更大外部逆風，以及投資和消費的下滑，因此調降台灣明年經濟成長率。



台灣官方主計總處 8 月中旬時估計，由於明年出口成長放緩，2019 年經濟成長率料僅有 2.55%。



該機構週一 (22 日) 公布的報告指出，過去數月有愈來愈多跡象顯示經濟成長正在放緩，並且相信這些放緩跡象將延續至明年。由於台灣屬於中國大陸供應鏈的一環，因此認為在美國總統川普有意擴大對中國進口貨品關稅之下，將會使出口為成長導向的台灣受到衝擊。



台灣主計總處 8 月 17 日公布，台灣第二季經濟成長率為 3.30%，略高於預估的 3.29%。因上半年經濟表現優於預期，主計處上修今年經濟成長率至 2.69%。不過，明年出口成長放緩，估計經濟成長率只有 2.55%。



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