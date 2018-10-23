港珠澳大橋正式開通 概念股聞風不動 僅嘉里物流漲4%

港珠澳大橋開通儀式今 (23) 日上午在廣東珠海舉行，習近平出席儀式並宣佈大橋正式開通。大橋概念股大多聞風不動，中嘉里物流 (0636-HK) 現漲 4.15%，報港幣 13.04 元，深圳國際 (0152-HK) 則大幅震盪，現跌 0.4%，報港幣 15.04 元。

嘉里物流股價 (圖：新浪財經)

港珠澳大橋跨越伶仃洋，東接香港，西接廣東珠海和澳門，總長約 55 公里，是粵港澳 3 地首次合作共建的超大型跨海交通工程，10 月 24 日正式通車。

港珠澳大橋自 2009 年開工，施工期間近 9 年，耗資 160 億美元 (約人民幣 1110 億元)(約新台幣 4952 億元)，連接香港大嶼山、澳門半島及廣東珠海，全長 55 公里，集橋、島、隧於一體，是世界最長的跨海大橋。從 2014 年 3 月前期工作協調辦公室成立到大橋建成，前後歷時 14 年。

大橋通車後，將大大縮短香港到珠海、澳門 3 地的距離，從香港到珠海、澳門開車僅需 30 分鐘車程。如果陸路往來三地，只能繞道檢莞虎門大橋，車程在 3 小時左右，水路搭乘高速客輪也要 1 個小時。

大橋將縮短從珠海到香港國際機場距離，時間以 4 小時縮至 45 分鐘，而珠海到葵涌貨櫃碼頭也從 3.5 小時縮至 1 小時，大大節省運輸上的時間成本。

港珠澳大橋總設計師孟凡超接受香港《文匯報》獨家專訪時表示，這座大橋將促進廣東、香港、澳門 3 地融合發展，間接產生的 GDP 總量可能是人民幣幾兆元，甚至 10 幾兆元。

港股今早盤疲弱，拖累其它大橋概念股表現不佳，截至發稿，亞洲能源物流 (0351-HK) 跌 12.65%、深圳高速公路 (0548-HK) 跌 1.79%、中國外運 (0598-HK) 跌 3.71%、毅德國際 (1396-HK) 持平、華南城 (1668-HK) 跌 2.5%；圓通速遞國際 (6123-HK)、大豐港 (8310-HK)、濱海泰達物流 (8348-HK) 均持平。