港珠澳大橋明通車 總設計師：將創造灣區兆元GDP總量

港珠澳大橋將於明 (23) 日舉行開通儀式，週三 (24 日) 正式營運，這座大橋投資高達人民幣上千億元的超級工程未來效益，一直備受外界關注。

中國橋樑設計大師、港珠澳大橋總設計師孟凡超接受香港《文匯報》獨家專訪時表示，這座大橋將促進廣東、香港、澳門 3 地融合發展，間接產生的 GDP 總量可能是人民幣幾兆元，甚至 10 幾兆元，遠遠不是投入的人民幣 1000 多億元所能度量。

孟凡超表示，粵港澳大灣區的未來人口總量或會達到 2 億，意味着人口總量及經濟總量比目前的 3 大世界級灣區都更大。

他相信大橋啟用後，通過粵港澳 3 地共同的協商，最大限度地發揮價值。對整個大灣區建設來說，它將是一個重要的發展支撐。未來生活在大灣區裡面的民眾，一定會享受到港珠澳大橋這個交通基礎設施所帶來的便利。

港珠澳大橋於 2009 年 12 月開始興建，歷時 9 年建成，工程路線自香港國際機場附近的香港口岸人工島，一直向西止於珠海洪灣，總長約 55 公里，其中粵港澳 3 地共同建設的主體工程長約 29.6 公里，由港珠澳大橋管理局負責建設和運營管理。

港珠澳大橋創下 10 項世界之最：它是世界上最長的跨海大橋、被稱為「新的世界七大奇跡」之一；它擁有世界上最長的沉管海底隧道，是世界上最具挑戰性的超級工程之一，也是中國建設史上里程最長、投資最多、施工難度最大的跨海橋樑；它擁有世界上最長的海底隧道全長約 6.7 公里，大橋預計使用壽命 120 年，比目前世界跨海大橋普遍使用壽命長了 20 年。

今年超強颱風「山竹」風力高達 17 級，有傳言稱港珠澳大橋設計的抗風能力 16 級、抗震 8 級，引發外界擔憂。孟凡超直斥有關傳言不科學，並透露去年「天鴿」和今年「山竹」兩次颱風期間都在大橋橋面上測風，「山竹」期間橋面風速不過每秒 50 公尺，而港珠澳大橋的設計是可以抵禦每秒 100 公尺以上的風速，所以抗風能力足夠。

此外，港珠澳大橋主體和東人工島及西人工島，由一個統一的智能化全方位自動檢測和監控系統控制，均有先進的防風、防浪、防淹設計。

港珠澳大橋可通行車輛包括：跨境巴士、穿梭巴士、跨境出租車、貨運車輛、跨境私家車等。3 個口岸均實施 24 小時通關。

大橋落成開通典禮之後，還將有 2 年試運營期，2 年以後將是國家級的正式竣工驗收，通過驗收後方能意味着整個工程全面結束。

孟凡超說，港珠澳大橋的成功和高質量建設，為國內其他幾個超級通道，比如瓊州海峽通道、渤海灣跨海通道以及台灣海峽通道的建設，提供了很好的範例。