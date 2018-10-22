〈區塊鏈大應用〉ING集團為區塊鏈隱私推出「零知識」技術

荷蘭集團 ING 銀行在 Sibos 銀行業會議上宣布，推出「零知識集合隸屬」(zero-knowledge set membership) 解決方案，繼續朝向優化區塊鏈隱私的道路前進。

ING 在去年就公開過一項新技術，將經典的零知識證明 (一種證明擁有秘密而不洩露秘密本身的方式) 做修改，運用在銀行內部，稱為「零知識範圍證明」(Zero-Knowledge Range Proof)。

「零知識範圍證明」能夠證明數字位在特定範圍內。舉例來說，抵押貸款申請人可以證明他們的工資在一定範圍內但不會顯示確切的數字。因此，「零知識範圍證明」在計算上比常規「零知識證明」更簡單，並且在區塊鏈上運行得更快。

「零知識集合隸屬」是為了在區塊鏈架構上繼續擴展，允許「零知識範圍證明」運用到其他類型的數據中，例如證明經緯度和地址。舉例來說，在客戶 KYC 檢查中，可以驗證用戶是否屬於某個組別，例如，歐盟公民，而不會洩露他 / 她所在的確切國家 / 地區。

自開放原始碼以來，ING 正在建立的加密技術工作體系已經由麻省理工學院的 Madars Virza(zcash 的聯合創始人之一) 等學術同行進行評審。

ING 銀行業務創新負責人 Annerie Vreugdenhil 表示，ZKSM 的原始碼開放將是下一步，同時也是運用分佈式賬本技術 (DLT) 解決數據處理和隱私問題的下一步。

「在 ING，我們很幸運能夠擁有業內最優秀的人才，」Vreugdenhil 說道。 「我們很高興我們的突破性解決方案現已準備好實施和測試。」